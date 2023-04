Roban a dos colectiveros en Isidro Casanova y paran siete líneas

Los robos ocurrieron en la línea 172 y paralizan el servicio de la empresa La Cabaña.

Dos choferes de la línea de colectivos 172 y varios pasajeros fueron asaltados este jueves por delincuentes que abordaron los transportes cuando realizaban sus recorridos por la localidad bonaerense de Isidro Casanova, partido de La Matanza, lo que derivó en un nuevo paro de colectivos, que afecta a siete líneas de la empresa La Cabaña, que cubren la zona oeste del conurbano, informaron hoy fuentes policiales y gremiales.



Los hechos ocurrieron esta madrugada en las inmediaciones del asentamiento Puerta de Hierro, sobre avenida Crovara y Colonia, en inmediaciones de la estación Villegas. Primero un delincuente abordó el interno 208 de la línea 172 con intención de robarles a los pasajeros y al chofer, identificado como César Rojas, para lo cual exhibió un arma de fuego.





Pero los pasajeros que iban a bordo se resistieron y lo increparon, ante lo cual el ladrón optó por bajarse del colectivo sin lograr su cometido, detallaron las fuentes. Una vez en la calle, y junto a un cómplice, el mismo asaltante se subió a otro colectivo de la misma línea que iba detrás, el interno 210, donde sí logró despojar de sus pertenencias bajo amenazas con armas al chofer y dos pasajeros.



Los voceros detallaron que, en este caso, el colectivero fue golpeado en la cabeza. "Me levantó la mano como un pasajero normal, le paré porque lo vi bien vestido y había una garita de policía enfrente. Subió y me apuntó con el fierro en la cabeza. Me robó todo, eran dos, uno me da una piña en la cabeza, cerca del ojo", afirmó Pablo Coliciseano, el chofer víctima del segundo robo.



En diálogo con el canal Todo Noticias, Coliciseano relató que tocó la bocina del colectivo para dar aviso a la garita policial pero que de su interior "no salió nadie". "Esto pasa todos los días. Te roban ahí, cruzan a la villa y van a comprar droga. A mi otro compañero le gatillaron en la cabeza, hoy a la mañana en el mismo lugar", indicó respecto al ataque de su colega del interno 208.

Tras conocerse los nuevos episodios de inseguridad, los delegados gremiales de la empresa de transporte La Cabaña convocaron a un paro de actividades en reclamo de seguridad, que afectaba a siete líneas de colectivos: las 172,174, 242, 298, 317, 624 y 635, dijeron a Télam fuentes gremiales.



Estos dos asaltos se produjeron a diez días del crimen del colectivero de la línea 620 Daniel Barrientos, asesinado de un tiro durante un robo que derivó en una protesta de choferes y el ataque a golpes del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, cuando acudió al lugar.