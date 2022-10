Paro de colectivos de la UTA: cuándo es y qué líneas se verán afectadas

La medida será del 25 al 27 de octubre. Se trata de un nuevo paro convocado por la UTA luego de no llegar a un acuerdo con las autoridades del Ministerio de Transporte.

Del 25, 26 y 27 de octubre habrá un nuevo paro de colectivos en el interior del país que afectará a todas las líneas de las provincias excepto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. La medida de fuerza fue convocada luego que fracasara la reunión que mantuvieron este martes con autoridades del Ministerio de Transporte. El paro afectará a 9.000.000 de usuarios que a diario utilizan el servicio de transporte público en el interior del país.

De esta manera, todas las líneas de colectivos urbanas e interurbanas de las provincias del interior del país se verán afectadas durante 72 horas por el paro anunciado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA). El gremio exige un aumento salarial y pide que el Congreso declare la emergencia en el transporte de pasajeros del interior. "Necesitamos que se reconozcan nuestros derechos y se comprometan para evitar diferente tratamiento a los mismos trabajadores", sostuvo el sindicato en el comunicado.

Desde la UTA seccional Santa Fe confirmaron que se adherirá a la medida de fuerza dictaminada a nivel nacional. “La huelga de choferes será tanto para las líneas urbanas como interurbanas. Esperemos que en lo que resta de tiempo se llegue a una solución, que es lo que todos esperamos. Pero Santa Fe adhiere”, detallaron.

También representantes del gremio en Río Negro confirmaron la adhesión a la medida anunciada. Detallaron que solo afectará los servicios urbanos de Cipolletti, General Roca y de Bariloche. Por su parte, las empresas Koko y Pehueche S.A trabajarán con normalidad ya que los choferes no están bajo el convenio de la UTA.

Luego de la audiencia, desde el gremio, conducido a nivel nacional por Roberto Fernández, dijeron que “sin aumento no hay transporte. No nos detendremos, no vamos a resignar nuestro salario”. La demanda es por el cobro del aumento salarial ya acordado para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La semana pasada, la UTA había llevado adelante un paro de 48 horas en el interior del país, en demanda del cobro del aumento salarial ya acordado, según informó el gremio. La medida de fuerza había afectado a las líneas de transporte urbano de pasajeros en el interior del país- no comprende al Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) ni tampoco a las provincias de Mendoza, Río Negro, Chaco y La Rioja, donde se alcanzaron acuerdos con empresarios locales.