Paritarias 2022: fracasó la negociación de la UOM por suba de salarios y habrá marchas

Los trabajadores no llegaron a un acuerdo con los empresarios y anunciaron que saldrán a marchar a las calles para reclamar por la recomposición salarial en medio de la escalada de la inflación.

Los trabajadores de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) no llegaron a un acuerdo con los empresarios en la reunión convocada en el Ministerio de Trabajo por revisión de las paritarias 2022, informaron fuentes del gobierno nacional a El Destape. Sin arribar a entendimiento, los gremialistas marcharán en reclamo de que los salarios del sector no queden por debajo de la inflación.

Los trabajadores se concentraron temprano en las inmediaciones de la Plaza del Congreso, provocando cortes parciales al tránsito vehicular, y desde allí marcharon a la sede de Relaciones Laborales, ubicada en la avenida Callao al 100, de CABA.



"Nos movilizamos a Trabajo porque no hay reapertura de la paritaria y por la intransigencia de los empresarios para adelantar la paritaria 2022. Creemos que acá hay una real intransigencia y una profunda insensibilidad de los empresarios que parece que no vivieran en la Argentina", dijo a Télam Adrián Pérez, secretario genera de la UOM Quilmes, Florencio Varela y Berazategui. "Ha terminado la audiencia y no se arribó a ningún acuerdo", informó Pérez a esta agencia, al término del encuentro.



Asimsimo, el dirigente metalúrgico explicó que "el ofrecimiento empresario fue del 6 por ciento en agosto, 6 por ciento en septiembre, un 5 por ciento en octubre, otro 5 por ciento en noviembre, y los mismos porcentajes en enero y febrero" y recordó: "Esto lo rechazamos de plano porque la inflación es hoy y se está comiendo el salario de los trabajadores. Nosotros queremos un 65 por ciento de aumento para este año. Así que estamos lejos de acordar con los empresarios".

Qué había acordado la UOM en la primera paritaria

En marzo, la UOM -en ese momento en manos de Antonio Caló- acordó un aumento salarial de 45% en tres tramos con las seis cámaras empresariales del sector.

La paritaria del gremio se había acordado que se abone en tres cuotas: 18% a partir de abril, 15% en julio y el 12% restante en octubre. Para noviembre se contempló una cláusula de revisión por la inflación. De esta manera, la suba elevará el sueldo inicial de la actividad a $ 78.000.