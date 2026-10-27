Parece Hogwarts de Harry Potter, pero queda en Buenos Aires: el plan ideal para un finde, a solo 40 minutos de CABA

Hay un rincón de Buenos Aires que te invita a sumergirte de lleno en el mundo de Harry Potter. Recibir la carta de aceptación a Hogwarts, pasar por el Gorro Seleccionador y resolver misterios entre escenarios mágicos es posible sin viajar a Londres. Se trata de una sala de escape ubicada en Pilar, a solamente 40 minutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es perfecta para visitar en familia o con amigos un fin de semana.

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La experiencia, llamada Escuela de Magia está ubicada en Club del Escape y te invita a ser parte durante dos horas en una aventura llena de acertijos, objetos ocultos y sorpresas. La aventura comienza con la carta de aceptación a Hogwarts y una parada por la mítica estación 9 y 3/4, antes de ingresar a un recorrido donde cada detalle está pensado para recrear la atmósfera de la saga.

"En Buenos Aires se encuentra una de las salas de escape más inmersivas que vi hasta ahora", describe el creador de contenido de la cuenta Vivamos BA, quien comparte diferentes escapadas y recomendaciones de lugares para visitar en Buenos Aires.

Una aventura mágica con casas, acertijos y habitaciones secretas

Antes de comenzar el juego, los participantes deben pasar por el Gorro Seleccionador. La casa que les toque, Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw o Slytherin, no es un detalle menor: determina parte del recorrido, la ambientación y los objetivos que deberán cumplir durante la experiencia. "Si te toca Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw o Syltherin va a cambiar tu recorrido, tu decorado y tus objetivos", explica.

Una vez dentro, comienza el desafío. Durante dos horas, los equipos tienen que resolver acertijos, encontrar objetos ocultos y descubrir cómo avanzar entre habitaciones ambientadas con referencias al mundo mágico. La experiencia pone a prueba la lógica y el trabajo en equipo para llegar a la meta final.

La sala de escape que te invita a sumergirte en Hogwarts, el universo de Harry Potter.

"Pero ojo, no alcanza con saberse los hechizos: hay que pensar, trabajar en equipo y prestar atención a cada detalle", advierte el creador del video. La ambientación también es un punto fuerte del recorrido. La ambientación es uno de los puntos fuertes del recorrido. Desde los escenarios hasta los elementos que aparecen durante el juego, la propuesta busca que los participantes dejen atrás el mundo muggle por un rato y se conviertan en protagonistas de su propia aventura.

Dónde queda la sala de escape de Harry Potter y cuánto cuesta

La experiencia Escuela de Magia funciona en Club del Escape, ubicado en el complejo Cinépolis Pilar, sobre la Panamericana, a la altura del kilómetro 50. Desde la Ciudad de Buenos Aires, el viaje puede llevar alrededor de 40 minutos, según el tránsito y el punto de partida. El juego tiene una duración de 120 minutos, está pensado para grupos de entre tres y ocho personas y es apto para todas las edades, según la información oficial del establecimiento.

En cuanto al precio, los valores se pueden encontrar en el sitio oficial de Club del Escape, donde se sacan las entradas. También se puede consultar la disponibilidad de días y horarios antes de organizar la salida. Es una opción diferente para compartir con amigos, en familia o con otros fanáticos de Harry Potter, sin salir de la provincia de Buenos Aires o bien muy cerca de la Ciudad.