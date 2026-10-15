"Animales Fantásticos": dónde ver online la saga de películas del universo de Harry Potter

La expansión del universo cinematográfico creado por J.K. Rowling encontró en la saga de Animales Fantásticos una forma de explorar los rincones más oscuros y fascinantes del mundo mágico previo al nacimiento de Harry Potter. Protagonizada por Eddie Redmayne en el rol del entrañable Newt Scamander, la trilogía (conformada por Animales fantásticos y dónde encontrarlos, Los crímenes de Grindelwald y Los secretos de Dumbledore) traslada a los espectadores a distintas ciudades del siglo XX para sumergirlos en la captura de criaturas mágicas y los primeros enfrentamientos contra el temible Gellert Grindelwald.

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Para quienes desean adentrarse en esta aventura o revivirla desde la comodidad del hogar, la franquicia se encuentra disponible en streaming a través del catálogo de HBO Max y también mediante las opciones de alquiler digital dentro de Mercado Play.

La saga completa al alcance en HBO Max y Mercado Play

El encanto del Wizarding World no se limita a las precuelas. Aquellos fanáticos que busquen realizar un maratón completo tienen la oportunidad de repasar el camino entero de la historia principal, ya que la saga de las ocho películas de Harry Potter está presente en las mismas plataformas. Desde La piedra filosofal hasta el épico desenlace en Las reliquias de la muerte: Parte 2, las audiencias pueden acceder de forma directa al catálogo de HBO Max. De igual manera, Mercado Play ofrece la colección completa para los usuarios que prefieren el formato de alquiler on-demand, permitiendo que generaciones enteras disfruten de la evolución de Hogwarts, sus profesores y sus inolvidables protagonistas en cualquier momento.

Newt Scamander, protagonista de "Animales Fantásticos". (Crédito de foto: Warner Bros.)

HBO Max produce la nueva serie que reversiona la historia de Hogwarts

El futuro de la franquicia se renueva por completo en el terreno televisivo. HBO Max se encuentra preparando el esperado estreno de la nueva serie que volverá a adaptar, de manera detallada, los siete libros de la historia de Harry Potter. Esta ambiciosa producción promete ser una recreación fiel de la obra literaria, dedicando una temporada completa a cada uno de los tomos.

Con un elenco totalmente renovado para interpretar a Harry, Ron, Hermione y al resto del cuerpo docente de la escuela de magia, la serie buscará explorar pasajes del texto que no llegaron a la pantalla grande, marcando así el inicio de una era dorada para la franquicia en el streaming.