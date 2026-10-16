Harry Potter: dónde ver online la saga de películas

La saga literaria y cinematográfica de Harry Potter se ha consolidado como uno de los hitos culturales más importantes de las últimas décadas. Creada por la escritora británica J.K. Rowling, esta historia sigue las vivencias de un joven huérfano que descubre el día de su undécimo cumpleaños que es un mago, siendo invitado a ingresar al prestigioso Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. A lo largo de los años, el universo literario dio el salto a la gran pantalla a través de una monumental adaptación cinematográfica compuesta por un total de ocho películas.

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Cada producción trasladó las páginas de las novelas originales, dividiendo el último libro en dos entregas para honrar su compleja narrativa. Desde su debut en cines, la franquicia cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo, tejiendo una comunidad global de fanáticos que continúan celebrando la magia, la amistad, el valor y la eterna lucha entre el bien y el mal encabezada por el enfrentamiento contra el temible Lord Voldemort.

La saga completa en la plataforma de HBO Max

Para aquellos seguidores que deseen revivir las aventuras de Harry, Ron y Hermione o descubrirlas por primera vez, la totalidad de las películas que conforman la franquicia se encuentra disponible en el catálogo de HBO Max. La plataforma de streaming ofrece el acceso directo a las ocho entregas cinematográficas, desde La piedra filosofal hasta Las reliquias de la muerte: Parte 2.

Esta comodidad digital permite disfrutar de maratones completos con una excelente calidad de imagen y sonido, facilitando que el universo creado por la escritora permanezca siempre al alcance, para grandes y chicos en cualquier momento y lugar.

Daniel Radcliffe como Harry Potter. (Crédito de foto: Warner Bros.)

La nueva serie que estrena en diciembre 2026

El universo mágico se prepara para una nueva transformación que entusiasma a los fanáticos. HBO Max tiene programado para este 25 de diciembre el gran estreno de su nueva serie original, una producción concebida como una adaptación exhaustiva, libro por libro, de las novelas originales.

Este proyecto televisivo contará con un elenco renovado y se estructurará a lo largo de varias temporadas, dedicando una entrega completa a cada obra literaria para profundizar en detalles y tramas que los filmes debieron omitir por cuestiones de tiempo. Con este lanzamiento navideño, la plataforma busca conquistar a una nueva generación y satisfacer la nostalgia de los seguidores más antiguos.