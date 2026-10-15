6 películas buenas para ver en HBO Max en octubre 2026

HBO Max ha sumado nuevos títulos con constancia y su oferta cinematográfica abarca desde el terror psicológico más denso hasta dramas de productoras independientes y comedias musicales. En esta oportunidad, la plataforma reúne una selección de lanzamientos que destacan tanto por el peso de sus realizadores como por la diversidad de sus propuestas narrativas. La lista incluye historias de supervivencia inmediata, misterios de corte fantástico, lecturas contemporáneas de mitos clásicos y retratos sobre las tensiones humanas. A continuación, un recorrido detallado por seis películas que conviene ver como parte de la grilla mensual.

Te van a matar: un thriller con dosis de humor negro centrada en la lucha por la supervivencia. La trama sigue a una joven que termina acorralada en la guarida de una peligrosa secta durante una noche interminable. Frente al peligro, la protagonista debe valerse de la astucia y de una acción sin tregua para mantenerse con vida hasta el amanecer.

Backrooms: dirigida por Kane Parsons, esta adaptación traslada el fenómeno de los espacios liminales a la pantalla grande. La historia inicia cuando una extraña puerta aparece en el sótano de una tienda de muebles y un paciente desaparece tras cruzarla; su terapeuta decide adentrarse en esa dimensión paralela para intentar rescatarlo antes de que sea tarde.

¡La novia!: bajo la dirección de Maggie Gyllenhaal, el elenco encabezado por Jessie Buckley y Christian Bale reimagina el clásico monstruo de Frankenstein en el Chicago de los años treinta. El relato explora la creación de una compañera a partir de una joven resucitada, desencadenando una espiral de pasiones, crimen y rebelión. MÁS INFO Cine Cónclave, la película que muestra qué hace la Iglesia cuando muere el Papa

Weapons: con la firma del director Zach Cregger, esta cinta aborda el misterio tras la repentina desaparición de casi todos los alumnos de una misma clase escolar en un pueblo pequeño. El único niño que queda en la comunidad se transforma en la clave para descifrar un enigma escalofriante.

El Drama: protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson, la historia plantea una mirada ácida sobre las relaciones de pareja. A pocos días de concretar su casamiento, una revelación inesperada desmorona la confianza entre ambos y pone en duda el futuro de la boda.