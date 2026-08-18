Actúa Emma Stone: de qué trata la comedia satírica que lidera el ranking de HBO Max

HBO Max tiene entre sus productos más vistos a Bugonia, la comedia de ciencia ficción dirigida por Yorgos Lanthimos sobre un guion de Will Tracy, reinterpreta la trama de la película surcoreana de 2003 Save The Green Planet!. Distribuido por Focus Features en Norteamérica y por Universal Pictures a nivel global, el largometraje protagonizado por Emma Stone tuvo su desembarco en las salas de Estados Unidos y Canadá el 24 de octubre de 2025.

El hilo narrativo sigue a Michelle Fuller, la máxima ejecutiva de la firma farmacéutica Auxolith, quien es privada de su libertad por Teddy Gatz -un empleado de la empresa volcado a las teorías de conspiración- y su primo Don. Convencido de que Fuller pertenece a una raza extraterrestre hostil denominada "andromedanos" -responsable de la desaparición de las abejas y la manipulación social-, Teddy la confina en un sótano, donde la rapa y le aplica cremas específicas con la idea de neutralizar cualquier intento de transmisión de señal hacia su especie.

El captor le impone un plazo de cuatro días para gestionar un contacto con la autoridad de su civilización antes de que se produzca un eclipse lunar que facilitaría el ingreso inadvertido de una nave nodriza. La gestación de esta adaptación en idioma inglés comenzó en 2020 con Tracy a cargo del libreto y el propio Jang contemplado para la dirección en una primera etapa.

En ese proceso, Ari Aster asumió un rol en la producción e impulsó el cambio de género del personaje central. Hacia febrero de 2024, Lanthimos asumió la dirección con el respaldo de Element Pictures, sumando a Emma Stone en su cuarta colaboración con el cineasta griego y ratificando más tarde la incorporación de Jesse Plemons al reparto principal cuando el título definitivo se presentó en el Mercado de Cine de Cannes.

Bugonia.

Elenco de Bugonia