Suspenso y crimen: la película perfecta para ver en HBO Max en una tarde de lluvia

Para quienes buscan una propuesta atrapante para resolver una tarde de lluvia, el catálogo de HBO Max cuenta con Americana (titulada originalmente National Anthem). Dirigida y escrita por Tony Tost, la película se estrenó en el festival South by Southwest en marzo de 2023 y combina elementos del neo-western con el suspenso criminal, apoyándose en una cuidada estética y en un reparto coral lleno de figuras de la televisión y la música.

La trama se ambienta en un pequeño poblado de Dakota del Sur y sigue los pasos de varios personajes marginados cuyos caminos se cruzan tras el robo de una reliquia invaluable: una túnica ceremonial lakota valuada en cien mil dólares. La historia entrelaza la vida de Cal Starr -un joven obsesionado con la cultura nativa y las películas del oeste- con las pretensiones de un empresario local y las urgencias de Mandy, una mujer en fuga.

En paralelo, Lefty, un trabajador informal, y Penny Jo Poplin, una camarera tartamuda con aspiraciones de triunfar en el country, quedan involucrados por accidente en el botín tras escuchar una conversación ajena en un restaurante. En relación al rodaje, comenzó en 2022 en las locaciones rurales de Nuevo México, la producción reúne a talentos de peso: Sydney Sweeney lidera el reparto junto al ganador del Emmy Paul Walter Hauser y la cantante Halsey en uno de sus primeros papeles dramáticos.

La lista la completan actores como Eric Dane, Zahn McClarnon, Simon Rex, Gavin Maddox Bergman, Toby Huss y Harriet Sansom Harris. Con un ritmo dinámico y múltiples líneas narrativas que convergen hacia un desenlace violento e imprevisto, Americana se posiciona como una opción ágil y entretenida dentro de la plataforma para los amantes del cine independiente y las historias de crimen de pueblo chico.

Americana.

Elenco de Americana