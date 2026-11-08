El Papa León XIV llegó a Argentina

El Papa ya está en suelo argentino. Este domingo 8 de noviembre a las 16:33 h, León XIV aterrizó por primera vez en el país. Se trata de una visita histórica, ya que la última vez que Argentina había recibido un Papa fue en 1987, cuando Juan Pablo II recorrió 10 ciudades en seis días.

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El Sumo Pontífice llegó en un vuelo de Aerolíneas Argentinas que lo trajo desde Montevideo, Uruguay, donde estuvo de visita por dos días. Una vez que aterrice, el Papa ya iniciará con su agenda de actividades.

Como primera parada realizará un homenaje al general José de San Martín y los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín, participará de la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei. La primera jornada concluirá con una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Cómo será la agenda del Papa en Argentina

León XIV permanecerá en el país hasta el miércoles 11 de noviembre. Su visita apostólica incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La agenda oficial continuará el lunes 9 con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y se reunirá con representantes del clero y la vida consagrada; por la noche, ya de regreso en Buenos Aires, encabezará un encuentro con jóvenes.

Finalmente, el miércoles 11 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Devoto y viajará a Luján para celebrar una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los momentos centrales de su paso por el país. La despedida oficial será en el aeropuerto de Ezeiza, desde donde partirá rumbo a Lima, Perú