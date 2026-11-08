El papa León XIV junto a la comitiva ya se encuentra rumbo a la Argentina

El papa León XIV comienza este domingo su visita apostólica a la Argentina, que se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre e incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Antes de cruzar el Río de la Plata, el pontífice tiene prevista su despedida oficial de Uruguay a las 15.10 en el aeropuerto de Carrasco y el despegue rumbo a Buenos Aires a las 15.30, tras la misa programada para esta mañana en Florida.

{{{htmlAmp}}}

Será la primera vez que un Papa pisa suelo argentino desde la visita de Juan Pablo II en 1987, y la primera desde el pontificado de Francisco, que nunca regresó a su país. El lema de esta etapa es "Bienvenidos todos. Vayan y anuncien".