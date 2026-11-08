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Visita histórica

El papa León XIV junto a la comitiva ya se encuentra rumbo a la Argentina

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El papa León XIV llega este domingo 8 de noviembre a la Argentina: su avión, procedente de Montevideo, tiene previsto aterrizar a las 16.30 en el Aeroparque Jorge Newbery. Es la primera visita de un pontífice al país desde 1987. Seguí minuto a minuto, el arribo, el homenaje a San Martín, la bienvenida en Casa Rosada, el encuentro con Javier Milei y el discurso en el Palacio Libertad.

El papa León XIV junto a la comitiva ya se encuentra rumbo a la Argentina

El papa León XIV comienza este domingo su visita apostólica a la Argentina, que se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre e incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Antes de cruzar el Río de la Plata, el pontífice tiene prevista su despedida oficial de Uruguay a las 15.10 en el aeropuerto de Carrasco y el despegue rumbo a Buenos Aires a las 15.30, tras la misa programada para esta mañana en Florida.

Será la primera vez que un Papa pisa suelo argentino desde la visita de Juan Pablo II en 1987, y la primera desde el pontificado de Francisco, que nunca regresó a su país. El lema de esta etapa es "Bienvenidos todos. Vayan y anuncien".

El hombre de Francisco para elegir obispos

El 30 de enero de 2023, Francisco lo llevó a Roma como prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. En el consistorio del 30 de septiembre de ese año lo creó cardenal. En febrero de 2025 lo promovió al orden de los obispos, con el título de la Iglesia suburbicaria de Albano. 

Obispo en Chiclayo y peruano por elección

El 3 de noviembre de 2014, Francisco lo nombró administrador apostólico de Chiclayo y en septiembre de 2015, obispo de esa diócesis, que condujo hasta 2023. Su lema episcopal es «In Illo uno unum», una frase de San Agustín: «aunque los cristianos somos muchos, en el único Cristo somos uno». En agosto de 2015 obtuvo la nacionalidad peruana por naturalización. 

Por qué eligió llamarse León XIV

El Papa explicó ante los cardenales que tomó el nombre de León XIII, el pontífice que con la encíclica Rerum Novarum abordó la cuestión social de la primera revolución industrial. «Hoy la Iglesia ofrece a todos su patrimonio de doctrina social para responder a otra revolución industrial y a los desarrollos de la inteligencia artificial, que comportan nuevos desafíos en la defensa de la dignidad humana, de la justicia y el trabajo», dijo. 

El papa León XIV en Argentina: seguí la transmisión en vivo del Vaticano

El canal oficial del Vaticano en YouTube sigue el minuto a minuto del sumo pontífice en su gira por Latinoamérica. 

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Doce años al frente de los agustinos de todo el mundo

En 1999 fue elegido prior provincial de los agustinos de Chicago y, dos años y medio después, el capítulo general de la orden lo eligió prior general, el cargo máximo de la congregación. Fue reelegido en 2007 y en octubre de 2013 volvió a Chicago como formador y vicario provincial. 

Quiénes son los parientes famosos del Papa León XIV que aparecen en su árbol genealógico

El árbol genealógico del papa León XIV esconde vínculos familiares con algunas de las personalidades más reconocidas del mundo.

Angelina Jolie y Hillary Clinton también figuran entre las personalidades vinculadas genealógicamente con el papa León XIV.

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El papa León XIV ya está en el avión que lo traerá a la Argentina

El papa León XIV ya se subió al avión de Aerolíneas Argentinas que lo traerá desde el aeropuerto de Montevideo hasta Aeroparque esta tarde. 

 

 

Despega el vuelo papal rumbo a Buenos Aires

Está previsto que a esta hora el avión parta de Montevideo. Según el itinerario de la Santa Sede, el tramo hasta Buenos Aires es de 365 kilómetros y una hora de vuelo, en un avión de Aerolíneas Argentinas, la misma línea que lo llevará el martes a Córdoba y el miércoles a Lima. 

Misionero en el norte del Perú

En 1985 fue enviado a la misión agustina de Chulucanas, en Piura. En 1988 se instaló en Trujillo, donde durante una década fue prior de su comunidad, formador de los aspirantes agustinos, vicario judicial de la arquidiócesis y profesor en el seminario mayor. En paralelo estuvo a cargo de una comunidad en la periferia pobre de la ciudad, que luego se convirtió en la parroquia Santa Rita. 

León XIV se despidió de Uruguay: "Los llevo en mi corazón y les pido que me sigan acompañando con sus oraciones"

El papa León XIV se despidió este mediodía de Uruguay con un mensaje de agradecimiento y un pedido de unidad y paz, durante su última celebración en la Basílica de la Virgen de los Treinta y Tres Orientales, en Florida, antes de trasladarse a la Argentina para continuar con su visita pastoral.

 

“Deseo agradecer a todas las personas que hicieron posible mi visita, a las autoridades civiles y religiosas, a los equipos que organizaron cada evento y a los voluntarios, a las familias y comunidades que se movilizaron y colaboraron para que podamos vivir juntos estos días”, expresó el Pontífice al comenzar su saludo final. "Los llevo en mi corazón y les pido que me sigan acompañando con sus oraciones", agregó. 

Milei lo recibirá al pie del avión

El presidente Javier Milei encabezará la recepción oficial del Papa en el Aeroparque Jorge Newbery. «El Presidente va a recibir al papa León XIV al pie del avión», confirmó el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo, en Radio Mitre. Después, ambos tendrán una reunión en la Casa Rosada. 

Aerolíneas Argentinas hará cinco vuelos exclusivos para el Papa: el cronograma

La aerolínea de bandera usará aviones Boeing y Airbus para conectar los traslados del Santo Padre desde Montevideo, Buenos Aires, Córdoba y Lima.

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Un matemático que se hizo agustino

Antes de ser sacerdote, Prevost se graduó en Matemáticas en la Universidad de Villanova, en Pensilvania, donde también estudió Filosofía. El 1° de septiembre de 1977 ingresó al noviciado de la Orden de San Agustín y en 1981 hizo los votos solemnes. Fue ordenado sacerdote en Roma el 19 de junio de 1982 y en 1987 defendió su tesis doctoral en Derecho Canónico en la Universidad Pontificia Santo Tomás de Aquino (Angelicum). 

Despedida en Carrasco

Según la agenda difundida, a esta hora está prevista la ceremonia oficial de despedida del Papa en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo, después de la misa en la plaza de la Catedral Basílica de Florida y de un almuerzo con los obispos uruguayos.

Quién es León XIV: de Chicago al mundo

Robert Francis Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Estados Unidos. Es hijo de Louis Marius Prevost, de ascendencia francesa e italiana, y de Mildred Martínez, de ascendencia española. Tiene dos hermanos, Louis Martín y John Joseph. 

León XIV en Argentina: detuvieron a un hombre cerca del escenario donde estará el Papa

El hombre de 27 años circulaba en una moto con documentación apóicrifa y se hizo pasar por bombero voluntario. Este domingo también detuvieron a otra persona por amenazas de muerte contra el Papa. 

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León XIV, en su última tarde en Uruguay

El Papa cierra en Florida la primera etapa de su viaje por Sudamérica. El programa uruguayo, bajo el lema «Les anuncio una gran alegría», incluyó actividades en Montevideo, Paysandú y Florida: una visita a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en el barrio de Casavalle; un encuentro con el mundo educativo en la Universidad Católica del Uruguay y una vigilia de oración en el Estadio Centenario. Fue la primera visita de un pontífice a Uruguay desde la de Juan Pablo II en 1988.

Aerolíneas Argentinas inició el operativo para trasladar al papa León XIV a la Argentina

Un avión de Aerolíneas Argentinas despegó este mediodía desde Aeroparque con destino a Montevideo para encargarse del traslado del Papa León XIV a la Argentina, dando continuidad a su gira por Sudamérica. La aeronave encargada del traslado del Sato Padre es un Boeing 737 Max 8 de la aerolínea de bandera nacional, con matricula LV-KKD, conectando la capital uruguaya con el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires.

 

Con este primer vuelo, Aerolíneas Argentinas empieza a desplegar un operativo aéreo sin precedentes durante la visita del Papa León XIV a la Argentina, prevista entre este domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. La operación comprende cinco vuelos entre Montevideo, Buenos Aires, Córdoba y Lima, para los que se utilizarán aeronaves Boeing 737 MAX 8, un Boeing 737 carguero y un Airbus A330-200.
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