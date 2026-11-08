Las vidas que construyó el Cottolengo Don Orione en medio de la crisis de discapacidad: "El Papa viene a nuestra casa, somos una gran familia"

“Una vez me preguntaron: ‘¿Cómo lo llamarías al Cottolengo?’. Yo al primer momento dije... Casa. Porque para nosotros es una familia”, dice entre lágrimas y emociones Américo, uno de los residentes más antiguos del Pequeño Cottolengo Don Orione, el refugio de Claypole que fue elegido por el papa León XIV en su próxima visita al país.

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Foto: Kaloian Santos

Américo es uno de los 410 residentes de esta institución, reconocida como uno de los centros para personas con discapacidad más grandes de la región. Allí, quienes viven en el predio reciben acompañamiento las 24 horas de un equipo interdisciplinario de profesionales que, con el paso del tiempo, se convierten en mucho más que sus terapeutas o médicos.

El vínculo cotidiano termina por transformar la institución en una gran familia. “Nos enseñan más a nosotros que nosotros a ellos, es puro amor”, cuenta Lucila Lezcano, quien trabaja allí desde hace 13 años y es orientadora en uno de los 14 hogares que funcionan dentro del predio.

Foto: Kaloian Santos

Sin embargo, la cotidianeidad de esta gran familia choca de frente contra la motosierra: el colectivo de discapacidad atraviesa un momento crítico marcado a fuego por el ajuste del gobierno de Javier Milei. Katherine Gómez, coordinadora del Centro Educativo Terapéutico, advierte cómo el recorte empeora la “calidad de vida” de los residentes: “La mayoría de los que viven acá son usuarios de pañales y necesitan medicación -antipsicóticos y anticonvulsivos fundamentales para su supervivencia-, además de prestaciones externas como los acompañantes terapéuticos”.

La falta de acceso a los fármacos impacta de lleno en la vida cotidiana de quienes más los necesitan. Agustina Ruíz, orientadora del Centro de Actividades, explica que la interrupción de los tratamientos puede afectar incluso la capacidad de los residentes para comunicarse y expresarse.

“Se nota en los comportamientos de los residentes, se nota en cómo se expresan, se comunican”, cuenta. Ante las dificultades para acceder a las medicaciones indicadas, muchas veces deben recurrir a alternativas genéricas porque, asegura, “realmente está costando mucho”.

Tuvo que faltar apenas once días para la llegada del Papa al país para que el gobierno libertario oficializara una transferencia de $828.708.195,16 destinada a la institución. Es en ese contexto y, mientras el Senado busca aprobar la nueva Ley de Discapacidad, que el Cottolengo sigue siendo de los pocos espacios de contención que les da una mirada sobre la vida y el futuro, pese al cruel panorama que hay afuera.

Esa contención se construye en los pequeños gestos de todos los días. Mientras los internos cantan y se divierten, Sonia Fernández, coordinadora de uno de los dos hogares de alta dependencia, define tanto su trabajo como el de sus colegas como "dignificante". Con una sonrisa en la cara, remarca que para ella es importante brindarles un trato digno: "Para ellos que estén bien sentados en una silla es un montón; que el alimento se dé como corresponde, que puedan tener sus necesidad básicas".

Ahí dentro, los sueños toman formas distintas. Mientras se recorren los pasillos del Centro de Actividades, aparece Luciano, quien se define como un artista, poniendo en práctica sus habilidades de dibujante y cuenta con orgullo que él es el autor del retrato que hay en el predio sobre León XIV y que tiene la gran ilusión de entregárselo en mano. Charly, otro de los residentes, encontró en el espacio su lugar en el mundo: querer formarse en el área de discapacidad para poder ayudar tanto a su familia como a sus amigos.

Foto: Kaloian Santos

Foto: Kaloian Santos

Sin embargo, la trinchera no solo sufre el ahogo financiero, sino también la hostilidad discursiva que baja desde las altas esferas del poder. Frente a eso, la respuesta nace desde las entrañas del predio. En medio de una descarga de emociones por lo que representa el Cottolengo en su vida, Américo sabe que la visita papal será una ventana para romper los prejuicios: “Nosotros nos vamos a hacer valer y demostrarle a la sociedad que esto realmente existe”. Para ellos, Cottolengo es más que una institución: es su casa, un refugio. O en palabras de José Raúl Romero -fotógrafo y veterano de la casa junto a Américo-, un lugar donde todos son, simplemente, “hermanos, amigos, familia”.

Mientras el espacio se prepara para recibir al sumo pontífice en una jornada histórica cargada de emoción, el predio de Claypole muestra una de sus caras claves sobre la cual se erige: el espacio de la lucha. Es desde allí donde residentes y profesionales alzan la voz frente a un gobierno que busca cercenar los derechos del colectivo de discapacidad, exigiendo un cambio de rumbo urgente para que las necesidades esenciales vuelvan a ser prioridad. En ese marco de resistencia, Jorge David Silane, religioso de la Obra Don Orione, hizo un llamamiento a toda la sociedad a comprometerse activamente y a manifestarse en defensa de una vida digna para todos los argentinos.

Una vez que el Papa se vaya del país, el Pequeño Cottolengo de Don Orione seguirá estando en Claypole y las más de 400 personas con discapacidad que viven allí continuarán necesitando medicamentos, pañales y distintas prestaciones. La visita de León XIV no transforma esa realidad: apenas pone, por unas horas, la mirada sobre una institución y una comunidad que seguirán necesitando respuestas cuando el Papa ya no esté en la Argentina.