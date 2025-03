Nuevo parte del Papa: una "buena noche" de descanso

mágenes del Papa Francisco en el exterior del Hospital Gemelli, donde el Papa Francisco está ingresado para recibir tratamiento, en Roma, Italia

El papa Francisco atraviesa una neumonía bilateral por lo que permanece internado hace más de dos semanas en el hospital Gemelli de Roma. En un nuevo parte médico de este lunes por la mañana, se conoció que el pontífice argentino pasó "una buena noche".

El Papa viene de varios partes favorables. El domingo a la noche, su tercer domingo en el hospital Gemelli, los médicos informaron que su estado clínico es "estable" y que el cuadro clínico es complejo, por lo que "el pronóstico sigue siendo reservado".

Un globo con una imagen del papa Francisco flota frente al hospital Gemelli, mientras es ingresado para recibir tratamiento, en Roma, Italia

Según indicó VaticanNews, el Papa no requirió ventilación mecánica no invasiva, sino sólo "oxigenoterapia de alto flujo". El parte también indica que "no se derivaron consecuencias directas del episodio aislado de broncoespasmo del pasado viernes"y que "sin embargo, el riesgo de criticidad permanece".

Tras despertarse, el Papa francisco desayunó y comenzó las terapias del día. Por la tarde ofrecerán una nueva actualización médica sobre su estado clínico.

Las palabras del papa Francisco a sus fieles desde su internación

En sus redes sociales le dedicó unas palabras a los fieles por sus oraciones y expresó cómo se encuentra. Según el último parte médico, el Sumo Pontífice sigue estable y en recuperación.

“Quisiera daros las gracias por las oraciones, que se elevan al Señor desde el corazón de muchos fieles de muchas partes del mundo: siento todo vuestro afecto y vuestra cercanía y, en este momento particular, me siento como 'llevado' y sostenido por todo el Pueblo de Dios”, publicó en sus redes sociales.

En tanto, según se indicó en el último parte médico dado a conocer en las últimas horas, el papa Francisco sigue estable y en recuperación tras la neumonía bilateral que lo llevó a ser internado el 14 de febrero en el hospital Gemelli de Roma