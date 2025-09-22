En las últimas horas se supo que Pampita había sido víctima de un robo en su casa de Barrio Parque. Los delincuentes ingresaron aprovechando que la modelo y conductora estaba de viaje. Afortunadamente tampoco se encontraban sus hijos en la casa ni personas que trabajan allí.

Si bien el caso está bajo secreto de sumario se pudo saber que los ladrones se llevaron dinero, joyas y dispositivos electrónicos en desuso, entre los cuales se encontraba un celular de "mucho valor afectivo", ya que allí habían videos y fotos almacenadas de Blanca, la hija mayor de Carolina Ardohain y Benjamín Vicuña, fallecida en el 2012. Para fortuna de la modelo, los pudo recuperar, pero la investigación sigue su curso.

El robo a Pampita en su casa de Barrio Parque

El robo al domicilio de Pampita en Barrio Parque ocurrió en las últimas horas, cuando la modelo se encontraba en España por motivos laborales. Al regresar, la modelo se encontró con su domicilio revuelto y la caja fuerte vacía. Según comentó ella misma, allí guardaba dinero, joyas y un celular con fotos de su hija.

Los investigadores ahora analizan las cámaras de seguridad privadas y también las que proporciona el sistema de vigilancia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para encontrar a los responsables de lo ocurrido y determinar cómo ingresaron a la vivienda.

Se supo que la causa se inició por oficio, ya que al momento del hecho Pampita estaba de viaje. Aunque forma parte de la investigación entender cómo los ladrones entraron en la vivienda, se sospecha que entraron "por el patio del fondo de la casa, que linda con vías del ferrocarril”.

Una de las líneas de investigación analiza la planificación del delito con anticipación, ya que las alarmas nunca sonaron y que un medidor de Edenor está cortado.

"Esos videos tienen un valor incalculable para mí"

Al hablar en televisión sobre lo sucedido, Pampita también culpabilizó a los medios por mostrar el frente de su casa. La modelo se limitó a lamentar el hecho y respetar el secreto de sumario, por lo cual apenas expresó: "Lo único que me da muchísima tristeza es no tener esos vídeos y fotos, que tienen un valor incalculable para mí". Pasadas las horas y gracias a la exposición que tuvo el caso, pudo recuperar el celular con el material digital intacto.

La modelo dijo que en lo único que pensó en estas horas es en "Agradecerle a Dios" porque "no estábamos ni nosotros, ni nadie de la gente que trabaja conmigo" al momento del hecho. "Podría haber sido un muy mal momento para todos”, sintetizó Pampita.