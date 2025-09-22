Burlando dio detalles del robo a Pampita por el que casi pierde las fotos de Blanca: "Es una organización"

Mientras se encontraba de viaje en España, Pampita sufrió un robo en su casa de Barrio Parque. Según detalló su abogado, Fernando Burlando, el hecho delictivo ocurrió en la noche del viernes y primeras horas del sábado 20 de septiembre.

De acuerdo a la investigación y a las imágenes que filmaron las cámaras de seguridad, habrían actuado un total de entre seis y siete personas.

Burlando dio más detalles del robo que sufrió Pampita en su casa de Barrio Parque

El famoso abogado sostuvo, en un móvil del programa Intrusos, que los ladrones ingresaron a la vivienda con viseras y con capuchas para que no se los pueda identificar. "Las imágenes realmente dan mucha bronca. Le hicieron un desastre a Carolina. Si los ves, en su mayoría, eran jóvenes. Se manejaron con mucha impunidad, una impunidad que da escalofríos", expresó .

Burlando también dijo que el delito estuvo coordinado por "profesionales", ya que trasladaron elementos de gran peso y valor e incluso se movieron con tranquilidad: "Consumieron hasta golosinas y bebidas. Evidentemente son una pequeña organización. Son chorros en serio", afirmó.

Más allá de los objetos que se llevaron, lo que preocupaba a la modelo y a su familia era el robo de las fotografías de su hija, alojadas en dispositivos móviles muy antiguos y resguardados en una caja fuerte que los ladrones pudieron vulnerar.

Por fortuna, a horas de haber llegado a Buenos Aires, Pampita confirmó que recuperó los celulares en los que se encontraban las imágenes de Blanca, que falleció en 2012 en Santiago de Chile. "Esas fotos y videos son lo único que me queda de mi hija. Solo los que hemos perdido familiares sabemos lo que es. Y bueno, confié y le pedí a Dios y dije, alguien bueno tiene que haber que sepa dónde está esto. Y mirá, fue muy rápido, fue cuestión de horas para que aparezca", contó en una charla con el streaming La Casa.

Debido a que la tecnología de esos celulares es muy vieja, Pampita recordó que guarda estos dispositivos porque nunca pudo pasar el material de su hija a otro dispositivo. En referencia al robo señaló: "No soy una persona rica, yo no tengo dinero ahorrado, porque tengo una vida que tiene mucho gasto. La verdad es que trabajo un montón y vivo muy bien, pero no hay resto, digamos".