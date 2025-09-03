El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) es la obra social pública para jubilados y pensionados, las personas mayores de 70 años sin jubilación y los excombatientes de la Guerra de las Islas Malvinas. Es la cobertura que tienen millones de adultos mayores en Argentina y por eso, constantemente busca mejorar sus vías de comunicación y difusión para optimizar el acceso a la prestación.

Desde hace un tiempo, desde la entidad desarrollaron la plataforma digital “Mi PAMI” para que las y los afiliados puedan resolver trámites administrativos de manera autónoma, fácil, rápida y eficiente. Continuamente, la aplicación incorpora modificaciones para mejorar aspectos de la funcionalidad y ahora se sumaron actualizaciones que amplían la navegación.

Sin necesidad de acercarse a una oficina física ni a los centros de atención médica, a partir de ahora las y los afiliados van a poder gestionar consultas con especialistas, solicitar turnos y realizar otros trámites directamente desde el celular o la computadora.

Cómo acceder a la app de PAMI

“Mi PAMI” es una plataforma totalmente gratuita que puede descargarse en cualquiera de las tiendas Google Play y App Store, de acuerdo al sistema operativo -iOS o Android- de los dispositivos móviles.

Cabe destacar que las y los afiliados que tenían instalada una versión anterior no deben volver a descargar la plataforma, sino sólo actualizarla y registrarse nuevamente con su usuario y contraseña. El acceso actual de la app propone un sistema de validación menos endeble, que persigue el principal propósito de proteger la información sensible que ingresan las personas.

Una vez en la plataforma, las y los usuarios pueden consultar su historia clínica, solicitar turnos, acceder a resultados de estudios y validar recetas, entre otros trámites. Pueden además acceder a la red de farmacias adheridas y obtener información sobre programas vigentes, campañas de vacunación y servicios especiales.

Qué trámites se pueden realizar en la app Mi PAMI

Concretamente, desde la plataforma digital de PAMI las y los afiliados pueden: