Las palabras del Chaqueño Palavecino que conmovieron al folklore: "Tengo el pecho inflado de emoción"

El Chaqueño Palavecino vivió una jornada de intensa emoción durante su participación en un tradicional evento folklórico de la provincia de Córdoba. Tras su presentación en Las Varillas, el referente de la música popular volcó sus sensaciones en las redes sociales para agradecer el emotivo gesto recibido por parte de la organización y del público local.

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Durante el desarrollo de la 82° edición de la Capital de la Jineteada, las autoridades y los organizadores del festival sorprendieron al artista salteño al bautizar el escenario principal con su nombre. El Chaqueño expresó su gratitud hacia la familia Saluzzo y la comunidad presente, remarcando el valor simbólico de recibir este tipo de distinciones a lo largo de la trayectoria.

A través de sus canales oficiales, el intérprete compartió postales de la jornada y dejó un mensaje en el que destacó la importancia de compartir estos hitos junto a sus seres queridos y su público. "Estas cosas hay que vivirlas y disfrutarlas en vida, rodeado de los amigos, de la paisanada y de nuestra música que tanto nos une", reflexionó el músico respecto al cálido recibimiento de la gente.

El referente criollo concluyó sus palabras con un sentido saludo de gratitud a la localidad cordobesa y a quienes hicieron posible el encuentro: "Un abrazo al alma que no se me va a borrar jamás. ¡Los homenajes en vida son los que de verdad importan!". La publicación cosechó de inmediato el apoyo y las felicitaciones de miles de fanáticos que celebraron el nuevo hito en la carrera del cantautor.

Chaqueño Palavecino.

El proyecto gastronómico del Chaqueño Palavecino

En la localidad salteña de Rosario de Lerma, a escasos kilómetros de la ciudad capital, el Chaqueño Palavecino consolidó una propuesta que integra gastronomía regional, expresiones folklóricas y dinámicas familiares dentro del predio donde reside. La propiedad, que abarca una superficie de varias manzanas rodeada de vegetación autóctona y elementos del entorno rural, se transformó con el tiempo en una proyección de la trayectoria e identidad cultural del intérprete.

El eje central de esta iniciativa es El Patio del Chaqueño, un establecimiento gastronómico situado en el interior del establecimiento. El espacio articula una oferta culinaria centrada en las recetas tradicionales de la provincia con una ambientación orientada a la difusión de las costumbres locales, combinando el servicio de mesa con intervenciones musicales y repertorio popular como parte permanente de la experiencia.