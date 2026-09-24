Tiene su propio restaurante, animales y hasta una bodega: así es la casa del Chaqueño Palavecino en Salta.

El Chaqueño Palavecino tiene un lugar muy particular dentro de la finca donde vive en Salta. El cantante creó un restaurante que combina gastronomía regional, folklore y vida familiar. Rodeado de vegetación y espacios vinculados al campo, el predio se convirtió con los años en una extensión de la identidad del artista.

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La propiedad está ubicada en Rosario de Lerma, a pocos kilómetros de la capital salteña, y ocupa varias manzanas. Lejos de tratarse solamente de una vivienda, el lugar cuenta con distintos sectores destinados a reuniones, actividades familiares y propuestas relacionadas con las tradiciones de la provincia.

Uno de los espacios centrales de la casa es “El Patio del Chaqueño”, un restaurante instalado dentro de la finca.

Uno de los espacios centrales es “El Patio del Chaqueño”, un restaurante instalado dentro de la finca. La propuesta gastronómica está vinculada con los sabores típicos de la región y busca mantener presente el folklore, no solamente a través de la comida sino también de la ambientación y de la música que forma parte del lugar.

El restaurante mantiene una estética acorde con el entorno, la madera, los materiales de estilo tradicional y los espacios abiertos se combinan con el paisaje de la finca, generando una propuesta en la que la naturaleza tiene un papel importante. Los sectores verdes y los senderos que atraviesan el predio también forman parte de la experiencia.

Así es la finca del Chaqueño Palavecino en Salta

El predio cuenta con animales como caballos, llamas y ovejas, además de perros, mientras que una huerta propia aporta verduras de estación como tomates, papas, cebollas, ajos y zapallos. Otro de los espacios destacados es una bodega artesanal, ubicada junto al restaurante. Allí se elaboran y conservan vinos, en una propuesta que suma productos regionales a la experiencia gastronómica que ofrece el lugar.

Además de los espacios gastronómicos y rurales, la propiedad reúne objetos y recuerdos relacionados con la trayectoria del cantante.

La finca también tiene un quincho de grandes dimensiones, equipado con una amplia parrilla y preparado para recibir a grupos numerosos. Es uno de los sectores elegidos para los encuentros familiares y las reuniones, en sintonía con el espíritu que atraviesa toda la propiedad.

Además de los espacios gastronómicos y rurales, la propiedad reúne objetos y recuerdos relacionados con la trayectoria del cantante. Uno de los sectores funciona como museo y conserva elementos vinculados con diferentes momentos de su carrera artística.