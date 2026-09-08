Mucha euforia entre los amantes de la música tradicional por el festival República Folklore en CABA.

El festival República Folklore se prepara para su edición 2026, que tendrá lugar el 21 y 22 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires. Este evento se posiciona como una nueva propuesta dentro del universo de festivales folklóricos del país, ofreciendo una experiencia completa para los amantes de la música y la cultura argentina.

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Durante dos días consecutivos, el Parque de la Ciudad recibirá a miles de asistentes que podrán disfrutar de más de 50 artistas distribuidos en tres escenarios. Además de la música, la propuesta incluye una variada oferta gastronómica de carácter federal y espacios diseñados para que el público viva el folklore desde distintas perspectivas y se conecte con la cultura popular.

El primer día del festival contará con la presencia de figuras destacadas como el Chaqueño Palavecino, Soledad Pastorutti, Cazzu y Los Tekis, entre otros. Esta jornada inaugural promete ser una edición especial que reflejará toda la esencia de nuestro país a través de sus sonidos y tradiciones.

Por su parte, la segunda jornada tendrá como protagonistas a Abel Pintos, Los Nocheros y nuevamente Soledad, quienes se encargarán de reunir a miles de personas en un ambiente cargado de música y cultura autóctona. La cantante Soledad Pastorutti celebrará sus 30 años de carrera con un show que se dividirá en dos partes, una para cada día del festival.

Día por día: grilla completa del festival República Folklore

La programación completa busca unir a los grandes referentes del folklore argentino con las nuevas generaciones que continúan enriqueciendo el género. Así, se propone un encuentro intergeneracional entre quienes crecieron con estas canciones y quienes las descubren hoy.

Grilla completa del día 1 del festival República Folklore en CABA.

El Día 1 de República Folklore contará con la participación de artistas como Ahyre, Los Nombradores del Alba, Los de Imaguaré, Orozco-Barrientos, Los Alonsitos, Nahuel Pennisi, Los 4 de Córdoba + Por Siempre Tucu, Cuti, Roberto Carabajal, Catherine Vergnes, Juanjo Abregu, Los Bofill, La Callejera, Nacho Cuellar, Néstor Garnica, Tomás Lipán, Los Tabaleros, Nati Pastorutti, Wara Calpanchay, Nicolás Membriani, Yoel Hernandez y Tupá.

Grilla completa del día 2 del festival República Folklore en CABA.

En tanto, el Día 2 sumará a Lázaro Caballero, Los Manseros Santiagueños, Sergio Galleguillo, Peteco con Riendas Libres, Duo Coplanacu, Teresa Parodi, Maggie Cullen, Carafea, Indio Lucio Rojas, Campedrinos, Orellanalucca, Juanjo Abregu, Gauchos of the Pampa, Diableros Jujeños, Mariana Carrizo, Paquito Ocaño, Malena Garnica, Sele Vera, Nicolás Membriani, La Bruja Salguero, Marité Berbel y Dos Más Uno.

Con esta propuesta, República Folklore 2026 se presenta como un festival federal, diverso y lleno de identidad, listo para convertirse en un punto de encuentro imperdible para todos los que disfrutan y valoran la música folklórica argentina.