Outlet ofrece celulares reacondicionados a menos de $500.000: cómo comprarlos en 12 cuotas sin interés

Frente al costo que implica adquirir un celular recién salido de fábrica, el mercado de dispositivos reacondicionados se consolida como una vía de ahorro en el país. En ese marco, la plataforma virtual Ferbi ofrece terminales de marcas líderes por montos inferiores a los $500.000, incluyendo alternativas de pago en hasta 12 cuotas fijas a tasa cero con tarjetas Visa, MasterCard y American Express.

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Todos los equipos cuentan con un año de cobertura escrita provista por la firma GMRA S.A.U., lo que brinda respaldo legal e industrial ante cualquier eventualidad técnica. Ferbi fue creada en 2022 y está dedicada al segmento de dispositivos recuperados.

La firma aprovecha su experiencia como fabricante de la marca Samsung en la provincia de Tierra del Fuego para gestionar el reacondicionamiento técnico. Los teléfonos provienen de programas oficiales de canje, recambios corporativos y devoluciones de usuarios recopilados en más de 800 puntos de recepción del país. Posteriormente, las unidades son trasladadas al centro operativo ubicado en la ciudad bonaerense de Garín, donde transitan por el siguiente circuito:

Borrado seguro de información: Se eliminan los archivos del usuario anterior para garantizar la privacidad de los datos.

Control de IMEI: Se verifica el número de serie en los registros del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para confirmar que la unidad no posea denuncias por extravío, robo o hurto.

Protocolo de 62 pruebas: Los técnicos auditan el funcionamiento del panel táctil, los lentes de cámara, la antena de telefonía, el sistema de audio y la placa madre. Si la batería conserva menos del 82% de su capacidad útil, se reemplaza por un componente nuevo homologado.

Clasificación estética de los celulares en el catálogo

Mientras que el rendimiento interno está garantizado al 100% en todas las unidades, la apariencia exterior determina el precio final y el nivel de descuento, que oscila entre un 30% y un 60%:

Como nuevo (Grado A): Sin marcas ni detalles visibles, conservando el aspecto de un equipo a estrenar.

Re bueno (Grado B): Presenta marcas mínimas o microrrayaduras imperceptibles a distancia de uso habitual.

El outlet oficial Ferbi ofrece celulares reacondicionados de primeras marcas.

Bueno (Grado C): Exhibe signos de uso o desgaste en el chasis o marco posterior, manteniendo la pantalla intacta y el funcionamiento pleno.

Open Box: Categoría que agrupa unidades nuevas cuyo embalaje original fue abierto para exhibición o control de calidad, entregadas con la totalidad de los accesorios de fábrica.

Opciones destacadas por menos de $500.000

Entre los modelos relevados en la tienda virtual dentro del segmento inferior a los $500.000, figuran las siguientes alternativas de la línea Samsung:

Galaxy A52 (Grado Bueno): Con pantalla Super AMOLED y 128 GB de almacenamiento interno, se comercializa a $338.438 (12 cuotas de $28.203,17 o 9 de $37.604,22).

Galaxy A23 (Grado Bueno): Pantalla de 6.6 pulgadas, cámara principal de 50 MP y 128 GB de memoria a $346.408 (12 cuotas de $28.867,33 o 9 de $38.489,78).

Galaxy A34 5G (Grado Bueno): Conectividad de última generación, panel Super AMOLED y 128 GB de espacio a $416.955 (12 cuotas de $34.746,25 o 9 de $46.328,33).

Galaxy S20 FE (Grado Re Bueno): Dispositivo de gama alta con 128 GB de almacenamiento por $455.499 (12 cuotas de $37.958,25 o 9 de $50.611).

Variedad de marcas y categorías tecnológicas

Aunque la marca surcoreana encabeza la oferta debido al ensamblado local, el catálogo incluye teléfonos de firmas como Apple (iPhone), Motorola, TCL, Nubia/ZTE y Honor. La plataforma extendió además su propuesta a otros rubros que abarcan tabletas Samsung Galaxy Tab, relojes inteligentes Galaxy Watch, televisores Smart TV en formato Open Box, equipos de audio portátiles JBL y Harman Kardon, monitores de computación y monopatines eléctricos.

Para acceder a los planes de financiamiento sin recargo en hasta 12 pagos, las personas interesadas deben elegir los productos identificados en el sitio oficial y abonar mediante tarjetas bancarias habilitadas con margen suficiente para cubrir la operación total.