Sin pagar de más: cuáles son los celulares con NFC más accesibles que se consiguen en Mercado Libre

Los dos teléfonos se fabrican en Tierra del Fuego y ofrecen una alternativa para quienes buscan un celular accesible.

Dos celulares con tecnología NFC se consiguen por menos de $300.000 en las tiendas oficiales de Mercado Libre Argentina durante octubre de 2026. Se trata del Motorola Moto G06 y el Quantum NFC100, dos modelos económicos que permiten realizar pagos sin contacto, consultar y acreditar recargas de la tarjeta SUBE y transferir información entre dispositivos compatibles.

{{{htmlAmp}}}

Los precios de lista de ambos equipos, registrados durante la segunda semana de octubre, son de $259.999 para el Moto G06 y $256.900 para el Quantum NFC100. Los dos teléfonos se fabrican en Tierra del Fuego y ofrecen una alternativa para quienes buscan un celular accesible que incluya una función cada vez más utilizada en la vida cotidiana.

Moto G06 y Quantum NFC100: características y precios

El Motorola Moto G06 se comercializa a $259.999 en la tienda oficial de Mercado Libre. Cuenta con una pantalla IPS LCD de 6,88 pulgadas, resolución HD y una tasa de refresco de 120 Hz, características que favorecen la visualización de contenidos y la navegación.

En cuanto al rendimiento, incorpora un procesador MediaTek Helio G81 Ultra de ocho núcleos, con versiones de entre 4 GB y 8 GB de memoria RAM y almacenamiento interno de entre 64 GB y 256 GB, ampliable mediante una tarjeta microSD.

El apartado fotográfico incluye una cámara trasera de 50 megapíxeles con inteligencia artificial y una cámara frontal de 8 megapíxeles. También tiene una batería de 5.200 mAh, altavoces estéreo con Dolby Atmos, protección IP64 contra el polvo y las salpicaduras y sistema operativo Android 15.

El Motorola Moto G06 y el Quantum NFC100 están disponibles en Mercado Libre.

Por su parte, el Quantum NFC100 tiene un precio de lista de $256.900 en la tienda oficial de Quantum dentro de Mercado Libre. Este equipo ofrece una pantalla de 6,75 pulgadas con resolución HD, un procesador de ocho núcleos, 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno.

Entre sus características también se destacan la conectividad 4G, la posibilidad de utilizar dos tarjetas SIM, el lector de huellas digitales y el reconocimiento facial. Al igual que el modelo de Motorola, funciona con Android 15.

Para qué sirve el NFC en un celular

La tecnología NFC, sigla en inglés de comunicación de campo cercano, permite intercambiar información entre dispositivos que se encuentran a pocos centímetros de distancia.

Una de sus principales aplicaciones es pagar con el celular al acercarlo a un posnet, mediante billeteras digitales compatibles, como Google Wallet. También permite consultar el saldo y acreditar recargas de la SUBE, conectar accesorios Bluetooth de manera sencilla y compartir información entre equipos cercanos.

Por estas funciones, el NFC se convirtió en un aspecto importante al momento de elegir un teléfono. Aunque durante años estuvo asociado a modelos de gamas superiores, opciones como el Moto G06 y el Quantum NFC100 muestran que también está disponible en celulares económicos del mercado argentino.