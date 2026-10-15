¿Cuáles son los celulares más potentes del mundo en octubre?

El Xiaomi 18 Fold lidera el ranking de los celulares más potentes de octubre de 2026, según las pruebas de rendimiento de AnTuTu, con un promedio de 4.620.886 puntos. El podio lo completan el iQOO 16 y el Honor Magic9 Pro Max, dos modelos equipados con el procesador Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, que se destacan por su capacidad para ejecutar tareas exigentes.

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El listado reúne a los diez smartphones con mejor desempeño de la medición y permite comparar sus resultados en términos de potencia. Entre los fabricantes que aparecen se encuentran Xiaomi, iQOO, Honor, Oppo, nubia y Realme, con dispositivos orientados a usuarios que buscan un alto rendimiento para videojuegos, aplicaciones exigentes y multitarea.

AnTuTu: cómo se mide la potencia de un celular

AnTuTu es una herramienta de evaluación que somete a los dispositivos a pruebas estandarizadas para medir su rendimiento. El benchmark analiza componentes como el procesador (CPU), la unidad gráfica (GPU) y la memoria, con el objetivo de establecer comparaciones entre celulares y tabletas en condiciones similares.

Los resultados sirven como referencia para conocer la capacidad de procesamiento de cada equipo, aunque no representan por sí solos toda la experiencia de uso. El software, la cámara, el diseño y la autonomía también influyen en el desempeño cotidiano de un smartphone.

Los 10 celulares más potentes de octubre de 2026

El Xiaomi 18 Fold ocupa el primer lugar con su chip XRing O3, desarrollado por la propia compañía. Su resultado lo ubica por encima de los dos modelos que le siguen, ambos con el procesador de Qualcomm.

En el segundo puesto aparece el iQOO 16, que combina el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 con una batería de 8.400 mAh. Esta capacidad apunta a quienes necesitan utilizar el teléfono durante períodos prolongados, por ejemplo, para jugar o trabajar.

El tercer lugar corresponde al Honor Magic9 Pro Max, que comparte plataforma de procesamiento con el iQOO 16. Honor también aparece en el octavo puesto con el Honor Win.

El Xiaomi 18 Fold lidera el ranking de los celulares más potentes de octubre de 2026

La clasificación completa de los diez primeros puestos es la siguiente:

Xiaomi 18 Fold: XRing O3. iQOO 16: Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Honor Magic9 Pro Max: Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Xiaomi 18 Pro Max. Oppo Find X10 Pro Max. nubia RedMagic 11S Pro+. iQOO 15 Ultra. Honor Win. Xiaomi 18 Pro. Realme GT 8 Pro.

AnTuTu no publica en los datos proporcionados las puntuaciones promedio individuales de los puestos segundo al décimo ni todos los procesadores correspondientes a esos modelos. Por eso, no es posible establecer una comparación numérica completa entre los diez dispositivos.