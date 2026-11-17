En 1988 veía la luz Cinema Paradiso, una tierna película que con el paso del tiempo se convirtió en un clásico. Dirigida por Giuseppe Tornatore, la trama sigue a un niño cuya diversión es pasar el día en el cine de un pequeño pueblo italiano. Muy lejos del país europeo, en la localidad de Villa Elisa, Entre Ríos, aquella historia encuentra eco en la vida de Omar Borcard, un albañil de 72 años que le regaló a su pueblo un cine construido con sus propias manos.

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Cine Paradiso se conserva como la única sala de Villa Elisa. Con 54 butacas, este pequeño cine ha proyectado más de 15 mil funciones y desde hace años es el punto de encuentro de los poco más de 12 mil habitantes que son vecinos en la localidad entrerriana. "Hago lo que puedo para que no se venga abajo... Hoy la prioridad es tenerlo abierto, si lo cierro, moriría", cuenta Omar en diálogo con Clarín.

Omar es albañil y cinéfilo. Su pasión por el cine lo llevó a poner una sala en Villa Elisa. Foto: Gza. Un cine en concreto

El hombre recuerda que su amor por el cine comenzó cuando tenía diez años y trabajaba como canillita. "Me gustaba mirar revistas como Radiolandia, donde descubrí a muchos actores y a mi ídolo Palito Ortega. Siempre me gustó Palito como artista y el cine me cautivó cuando vi dos de sus películas: 'Mi primera novia' y 'Los muchachos de mi barrio'. Creo que a partir de ahí no me separé más del cine", relata.

Cómo nació Cine Paradiso y el desafío del presente

Se podría decir que Cine Paradiso es un heredero de Cine Mitre, otra sala de Villa Elisa que cerró en 1986. No solo conserva sus viejas butacas, sino que mantiene viva la magia del cine en el pueblo. Pero lejos de romantizar la historia de su cine, Omar cuenta lo difícil que fue mantenerlo a lo largo de los años. De hecho, recuerda que en el 2010 sufrió una demolición: "Eso ocurrió en junio de 2010 y claro que resultó un golpe durísimo, porque terminaron demoliendo la propiedad, el cine que tanto me había costado levantar. Lloré mucho porque pensaba que sería el fin, pero decidí levantarme, no perder más energía y meterme en la cabeza que construiría una nueva sala".

No fue tarea sencilla para Omar ir a contracorriente de la opinión pública: "Me decían que yo abría un cine cuando todos cerraban, que mejor pusiera una vivienda y la alquilara, que me iría mejor, pero la verdad... yo iba a andar frustrado por la vida. ¿Sabés lo feliz que me hace ser que viene un grupo de alumnos, o un puñado de abuelos, o que llega gente de otras ciudades porque escuchó de un cine perdido en medio de Villa Elisa? Sufro por la falta de plata para mejorar el lugar, pero moriría si no tuviera esto", expresa a Clarín.

Sobre el presente de su cine, el hombre de 72 años cuenta: "Hasta la pandemia, Paradiso andaba en constante movimiento, había funciones en la semana, a veces llenaba las 54 butacas, pero hoy en día es todo cuesta arriba... La gente del pueblo -cercano a Colón- es de puertas para adentro y cuando sale prefiere ir a bailar. Creo que estoy en el lugar incorrecto para este arte, pero bueno, yo insisto, lucho, no me resigno. El cine es mi vida", concluye.