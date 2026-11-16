José “Pepe” Santiso, director de cine y teatro, guionista y docente, murió y generó pesar en el ámbito cultural argentino. Con una extensa trayectoria artística, participó del movimiento Teatro Abierto y estuvo al frente de distintas producciones cinematográficas y teatrales. La Asociación Argentina de Actores comunicó la noticia y expresó sus condolencias a familiares, amistades y colegas del realizador.

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Nacido el 2 de mayo de 1935 en Buenos Aires, Santiso se formó en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. Posteriormente, estudió dirección de fotografía, participó de seminarios en la Escuela de Cine Independiente de la Universidad Nacional del Litoral y se especializó en dirección de actores con Agustín Alezzo. Entre 1975 y 1985 dirigió el Centro de Estudios Cinematográficos, espacio en el que desarrolló una importante labor de formación.

Su recorrido teatral incluyó puestas de obras de autores internacionales y nacionales. En 1979 presentó El otro, espectáculo integrado por El amante y La colección, de Harold Pinter, en el Teatro Payró. La propuesta contó con las actuaciones de Mirta Busnelli, Arturo Maly, Edgardo Moreira y Rodolfo Reiman. Dos años después regresó a esa sala con Atendiendo al señor Sloane, también de Pinter, protagonizada por Aída Merel, Santiago Garrido y Jorge Petraglia.

En 1982 formó parte de Teatro Abierto, el movimiento cultural que reunió a dramaturgos, actores, directores y trabajadores del espectáculo en defensa de la libertad de expresión durante la última dictadura cívico-militar. Allí dirigió Despedida en el lugar, de Beatriz Mosquera, con un elenco integrado por Carlos Sturze, Felisa Yenny, Silvia Millet, Pedro Cano, Leandro Amigo, Eduardo Grosso y Luis Mazzeo.

En el cine, antes de consolidarse como director, trabajó como camarógrafo y director de fotografía en producciones como Guturalis, Mujeres en 1965, Este loco verano, El habilitado, Nosotros los monos, La rabona y El bromista. También realizó trabajos para televisión y cortometrajes publicitarios.

La película con la que hizo historia

Su debut como director de largometrajes llegó en 1986 con Malayunta, adaptación de la obra teatral Pater Noster, de Jacobo Langsner, con quien compartió la escritura del guion. La película tuvo como protagonistas a Federico Luppi, Bárbara Mujica y Miguel Ángel Solá.

Una década más tarde estrenó De mi barrio con amor (1996), nuevamente con un guion escrito junto a Langsner. La producción reunió a un destacado elenco integrado por Luis Brandoni, Alicia Bruzzo, Roberto Carnaghi, Fabián Vena, Ana María Giunta, Pepe Novoa y Mario Pasik.

Otro de sus trabajos relevantes fue el documental Tacholas, un actor galaico-porteño, estrenado comercialmente en 2004. En él reconstruyó la vida y la trayectoria de Fernando Iglesias, actor al que había conocido durante un taller de Agustín Alezzo en el Teatro General San Martín. La película contó con testimonios de figuras como Graciela Borges, Pepe Soriano, Héctor Olivera, José Martínez Suárez y Osvaldo Bonet, y recuperó también la historia de la inmigración gallega en la Argentina.

En 2015 presentó Los rulos de Lulú, una producción de su autoría y dirección ambientada entre un cabaret de tango y un conventillo porteño. Carlos Portaluppi, Celina Font, Luis Longhi, Noralih Gago, Roly Serrano, Héctor Bidonde, María Figueras y Gerardo Baamonde fueron parte del elenco.