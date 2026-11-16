Se acabó el misterio: Robert Pattinson será James Bond en la nueva película de 007

Las especulaciones y el misterio han llegado a su fin: Robert Pattinson es oficialmente el nuevo James Bond. El actor británico de 40 años tomará la posta de Daniel Craig en la próxima película de 007, dirigida por Denis Villeneuve. El anuncio oficial y el camino de Pattinson para llegar al codiciado personaje.

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La franquicia anunció el fichaje este lunes 16 de noviembre con un breve video en el que el intérprete aparece vestido de esmoquin negro y empuñando una pistola, poniendo fin así a años de especulaciones sobre la identidad del próximo espía.

La elección se cerró bajo un estricto secretismo y según informan diversos medios especializados fue el propio Villeneuve quien comunicó a Pattinson que había conseguido el papel el domingo por la mañana, apenas un día antes del anuncio público. La productora del filme, por su parte, habría sido la encargada de llamar a los candidatos que no resultaron elegidos.

Los candidatos que no se quedaron con papel

Pattinson audicionó por el personaje a finales de octubre, pero no fue el único actor en carpeta. Al británico se le sumaron los actores Callum Turner, Jack Lowden, Josh O'Connor y Nicholas Hoult, quienes también fueron aspirantes a quedarse con el papel.

El análisis para elegir cuál de todos era el indicado para ser James Bond se basó en una evaluación de su desempeño en las escenas de acción, su presencia en la cámara y su interpretación de los diálogos. Según información de The Hollywood Reporter, Pattinson pudo presentarse a las pruebas de rodaje gracias a una pausa temporal en el rodaje de The Batman Part II, que se está filmando en Londres.

Un repaso por todos los actores que fueron James Bond

Con la reciente confirmación, Robert Pattinson se convirtió en el séptimo actor en interpretar a James Bond. Anteriormente, el personaje creado por Ian Fleming fue encarnado por Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig (el último en hacerlo, a lo largo de 15 años y cinco películas).