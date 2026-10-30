Una foto inédita de 1968 revive el misterio sobre la muerte de un periodista argentino en Vietnam: el caso llega al cine

La historia de Ignacio Ezcurra, el periodista argentino desaparecido durante la Guerra de Vietnam, vuelve a cobrar actualidad con Un precio que tenemos que pagar, el documental dirigido por Ricardo Preve que participará de la Competencia Internacional del 41.º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. A través de una investigación que conecta Argentina, Vietnam y Estados Unidos, la película busca reconstruir las circunstancias de su muerte y poner en discusión la versión conocida de uno de los casos más enigmáticos del periodismo nacional.

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La investigación parte de una fotografía publicada por el diario La Nación en 1968. La imagen, borrosa, muestra el cuerpo sin vida de Ezcurra en Saigón. Más de medio siglo después, nuevas evidencias y testimonios permiten reabrir el caso y explorar interrogantes que permanecieron sin respuesta durante décadas.

Ezcurra había viajado a Vietnam para cubrir la guerra desde una perspectiva independiente, humanista y comprometida con la búsqueda de la verdad. Su desaparición y posterior muerte, en circunstancias que nunca terminaron de esclarecerse, dejaron una historia pendiente que ahora Preve recupera a través de un trabajo de investigación en tres países.

El documental cuenta con la participación de Clara Preve Durrieu, Lê Vân y el propio Ricardo Preve, además de la voz en off de Alejandro Markman. Entre los entrevistados aparecen Enrique, Fernando y Francisco Ezcurra, Cora Gamarnik, Laura Giussani Constenla, Trần Văn Bản, Néstor J. Tronconi, Peter Kahn, Nick Út, Bunyo Ishikawa, Trần Văn Lợi y Đỗ Thị Liêng.

Ricardo Preve presenta Un precio que tenemos que pagar, su documental sobre el periodista Ignacio Ezcurra.

Una película que busca conectar la tradición del cine argentino y el cine asiático

En sus palabras sobre el proyecto, Preve explicó que la película también responde a un interés personal y cinematográfico: conectar las tradiciones del cine argentino y asiático, con la influencia de realizadores como Yasujirō Ozu, Akira Kurosawa y Wong Kar-wai. El director señaló que la historia de Ezcurra lo acompañó durante años y que encontró puntos de conexión entre las trayectorias de ambos, atravesadas por la rebeldía, los viajes y la búsqueda de sentido.

Un precio que tenemos que pagar tendrá tres funciones en el Festival de Mar del Plata: el jueves 12 a las 9 y a las 19.30 en el Auditorium, y el viernes 13 a las 16.30 en el Paseo Aldrey.