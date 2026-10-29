Sufría un cáncer terminal: murió Bárbara Barrie, nominada al Oscar por la película de suspenso El relevo

Barbara Barrie, actriz nominada en los Oscar, los Emmy y los Tony, murió este miércoles en su casa, en Manhattan. La intérprete de la aclamada película de suspenso El relevo y de la serie De repente, Susan tenía 95 años.

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La hija de Barrie, Jane Harnick, que confirmó la noticia a The New York Times, reveló que la muerte se produjo mediante asistencia médica y que la actriz padecía un cáncer terminal. Ya en los años 90 la intérprete fue diagnosticada de cáncer de recto y escribió dos libros sobre su lucha contra la enfermedad, Second Act, publicado en 1997 y Don't Die of Embarrassment, lanzado en 1999. En 2014, anunció que padecía fibrosis pulmonar idiopática.

Barrie nació el 23 de mayo de 1931 en Chicago. Graduada en arte dramático, hizo su debut en Broadway en 1955 con The Wooden Dish y formó parte del reparto original del aclamado musical creado por Stephen Sondheim Company (su interpretación de Sarah le valió una nominación al Tony). La actriz continuó actuando en los escenarios durante más de 60 años, en títulos como California Suite, The Crucible, A Midsummer Night's Dream, The Taming of the Shrew Significant Other.

Su paso por el cine y la televisión

Tras aparecer en algunas series, el primer papel en la gran pantalla de Barrie fue en Gigante, en 1956 y en 1964 ganó el premio a mejor actriz en el Festival de Cannes por Víctima de la ley. En 1980, la intérprete fue nominada a mejor actriz de reparto en los Oscar por su papel en El relevo, película que en total recibió cinco nominaciones en los premios de la Academia.

En televisión, Barrie trabajó en series como La ciudad desnuda, La dimensión desconocida, Fred Astaire, Los defensores, La hora de Alfred Hitchcok, El fugitivo, Ben Casey, Diana, Vida y milagros del Capitán Miller, Double Trouble y De repente, Susan, entre otras. Sus apariciones en Breaking Away y Ley y Orden le valieron nominaciones a los Emmy.