Esmeralda Mitre, entre el arte y sus aspiraciones políticas.

Esmeralda Mitre atraviesa uno de los momentos más particulares de su vida pública. Mientras profundiza su enfrentamiento judicial con la familia Saguier por el control de La Nación, no descarta dar el salto a la política y pronunciarse sobre la crisis del cine argentino. En un mano a mano íntimo con El Destape Web, la actriz que fue invitada de honor en el reciente Festival Internacional de Cine de Mar del Plata habó de sus aspiraciones políticas, su disputa familiar y las razones que la llevaron a encontrar en la actuación una vocación atravesada por la tragedia.

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¿Cuál es tu mirada sobre el presente del cine nacional?

- No se está haciendo cine y eso es una tragedia.

Se te vio en algunas fotos de la apertura del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata junto a Carlos Pirovano, presidente del INCAA, y Leonardo Cifelli, Secretario de Cultura de la Nación. ¿Ellos saben tu postura?

- Sí. Creo que con esta edición del Festival, el Gobierno quiere dar a entender que está amainando su cruzada contra el cine argentino.

Esmeralda Mitre con el Secretario de Cultura Leonardo Cifelli.

Pero casi no hay películas argentinas en el festival…

- La crisis es gigante e incluso los directores más reconocidos no están pudiendo filmar. Pienso en cineastas de culto como Mariano Llinás, que pudo crecer gracias a la época de oro cuando se creó el BAFICI -impulsado por mi ex, Darío Lopérfido-, y hoy no pueden seguir produciendo con tanta facilidad como antes, y también pienso en los chicos que están empezando y ni siquiera tienen un Estado que los acompañe.

¿Te gustaría dedicarte a la política?

- Me encantaría. Empecé a sentir interés cuando estuve casada con Darío y fui la primera dama del Colón, y recuerdo que eso me preocupó mucho porque creía que la vocación era una sola. En ese momento me hice muy amiga de Daniel Barenboim y recuerdo que un día le confié mi crisis y él me dijo que el verdadero artista es el que tiene muchas vocaciones. Eso me dio mucha paz y con el tiempo empecé a tener el deseo y saber que en algún momento podía ser.

Ahora me tantearon para ser Jefa de Gobierno porteño en una lista con radicales y peronistas.

Es un titulazo…

- Sería ideal porque yo vengo del radicalismo y hoy voto al peronismo. Igual, a mí lo que me interesaría es estar en el Ministerio de Cultura. Pero no está nada cerrado porque también hay otros interesados con los que no estoy dispuesta a tranzar.

¿Otros interesados?

- Horacio Rodríguez Larreta. Sería una pésima decisión del partido radical peronista, porque Horacio mide 6 puntos y el peronismo 30. Si el peronismo elige a Larreta es un suicidio.

Retrato de Esmeralda Mitre (Gentileza Esmeralda Mitre).

Esmeralda, ¿cómo fue tu despertar peronista?

- Me hice peronista después de instruirme muchísimo y no encontrar a nadie que represente mejor mis ideas. Yo vengo de una familia antiperonista: mi padre fue el último liberal y mi madre es supuestamente radical, pero la verdad es que siempre fue una gorila. Y cuando estuve casada con mi exmarido yo nunca fui un florero, sino que craneaba con él absolutamente todo lo que hacíamos. Fueron 15 años de matrimonio con Darío y vi todo lo que pasaba en el PRO y todo lo que es Horacio Rodríguez Larreta y ahí decidí cambiar mi mirada, porque mi enojo fue muy grande. Frente a esta situación apareció el peronismo, que me recibió con los brazos abiertos.

Semanas atrás presentaste una denuncia contra integrantes de la familia Saguier y el directorio de S.A. La Nación. En qué estadio se encuentra esa denuncia.

- Salió una resolución a favor de parte del juez, donde está todo el directorio imputado por defraudación, lavado de dinero, lavado de activos y asociación ilícita. Es una cuestión de Estado, no se trata de mi herencia solamente sino de una obligación moral y ética con respecto a ciertos valores que me rigen desde el ser y el deber. Ahora, el fiscal le pidió al juez que se allane el diario. Es un logro judicial enorme y un golpe terrible para los Saguier. Yo creo que me subestimaron bastante y les salió muy mal.

A esta denuncia tenés que sumar cargos por violencia de género, ya que intentaron secuestrarme sin orden judicial -aliándose con mi familia (hace referencia al intento de internación psiquiátrica por intervención de su madre, Blanca Isabel Álvarez de Toledo)- para poder quedarse con mis acciones y no lo lograron. En cualquier país ya estarían todos presos, pero a mí me tildaron de loca y mi familia me dejó sola. Hasta no verlos presos y recuperar la mayoría del diario La Nación no voy a parar.

¿Cuál sería tu primera medida como directora de La Nación?

- Primero hay que hacer una auditoría, para ver todo el desastre que hicieron, y rehacer la empresa. Los Saguier odian el diario y lo destruyeron culturalmente. Tienen un resentimiento muy grande porque no son Mitre de apellido y tienen un complejo de odio y de querer destruir lo que no les corresponde.

¿Duelaste la pérdida de tu familia?

- Fue terrible. Me acerqué muchísimo a Dios y si no hubiera sido por el Padre Gastón, que me escuchó en los peores momentos, no sé qué hubiera sido de mí.

"Hacer Hamlet me conectó con el suicidio de mi abuela"

Vuelvo a la cultura, ¿qué lugar ocupa el cine en tu vida?

- El cine es un lugar muy importante, soy fanática porque mi papá me introdujo en ese mundo. Él era coleccionista de VHS y cuando era chiquita me compraba todas las películas de Walt Disney y clásicos como La novicia rebelde, que me formaron. Siempre fui muy adelantada en mis gustos cinéfilos, ya que muchas de las películas que veía a esa edad eran para grandes”

¿Hay una película que haya marcado tu vida?

- Muerte en Venecia, de Luchino Visconti. Es la película de la historia de mi vida.

¿Por qué?

- Porque me hizo entender lo que es la vocación y que cuando esta te atraviesa es una gracia de Dios, te elige, no la elegís vos y no a todo el mundo le pasa. Es una gracia pero al mismo tiempo es una desgracia, es como una tragedia porque se tiene que cumplir, se tiene que dar que puedas ser actriz o artista, y eso es una tarea que no muchos logran. Justamente Muerte en Venecia, basada en la novela de Thomas Mann, habla de esto, de la vocación del artista: el personaje de Dick Bogart se entrega a la oscuridad más absoluta enamorándose de Tadzio en esa escena final, con la lágrima que le cae cuando ella sale del mar y esa dignidad con la que lleva ese horror. Yo también me entregué a la oscuridad.

¿Da miedo “entregarse a la oscuridad”?

- No, yo soy una lanzada y creo que no hay arte sin tragedia. También creo que ninguna obra de teatro o película -en el verdadero arte- llega por casualidad sino para revelar algo, para realmente salvar.

En la oscuridad uno se encuentra con las zonas íntimas que más le cuestan…

- Y con aquellas que enloquecen… Cuando me tocó hacer Hamlet en el San Martín, con Mike Amigorena y dirigida por Juan Carlos Gené, recuerdo que mi abuela se había suicidado y en la obra Ophelia se suicida, y yo de repente me di cuenta que tenía que hacer un personaje en el que debía reencontrarme con el suicidio. Empecé a tratar este tema con una psicoanalista, con tanta suerte que cuando llegué a la primera sesión vi que su casa era en frente al piso 6 en el que se había matado mi abuela.

¿Lo interpretaste como una señal?

- Por supuesto, me conecté muchísimo con el suicidio y empecé a entender que había cargado con la culpa del dolor de mi madre, porque el suicidio de mi abuela fue cuando yo tenía 6 años.

¿Estás preparando tu regreso a la actuación?

- En el 2027 me va a dirigir Helena Tritek en el Teatro San Martín haciendo Señorita Julia, de August Strindberg.