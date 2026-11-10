De vecinas a albañilas: la comunidad de mujeres que reconstruye hogares en la Villa 21-24

En la Villa 21-24 de Barracas, un grupo de mujeres se capacitó en albañilería, plomería y colocación de techos para mejorar las condiciones habitacionales del barrio. A través del proyecto Albañilas, que forma parte del trabajo territorial de Fundación TEMAS, ya reacondicionaron más de 120 viviendas y conformaron una cuadrilla de 13 trabajadoras que interviene en los hogares con mayores necesidades.

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La humedad, las filtraciones y la falta de instalaciones adecuadas pueden agravar enfermedades y complicar la vida cotidiana, especialmente de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Es por eso que, el proyecto nació como respuesta al problema habitacional y sanitario del barrio.

Albañilas es una comunidad de mujeres de la Villa 21-24. Foto: Gala Abramovich

Los trabajos se organizan según la urgencia de cada familia y, para identificar los casos más críticos, las albañilas articulan con los centros de salud del barrio. De esta manera, priorizan a personas con enfermedades crónicas, movilidad reducida o situaciones habitacionales que ponen en riesgo su bienestar.

Albañilas, la comunidad de mujeres que se pone al hombro el problema habitacional

Albañilas se convirtió en una red para las mujeres del barrio. Muchas llegaron con la intención de resolver problemas en sus hogares y, durante el proceso de capacitación, descubrieron una salida laboral y una comunidad de la que formar parte.

Es el caso de Jessica, de 36 años, quien se acercó inicialmente porque quería construir una habitación para sus hijos y arreglar su casa. Después de completar los cursos de albañilería, techos y plomería, dejó su empleo en un call center para sumarse a la cuadrilla. En diálogo con Página/12, contó: "Dejé el call center y dije: 'Lo mío es la albañilería, ayudar a las mujeres que no pueden hacer lo que nosotras estamos haciendo'".

Albañilas significó para ella y su familia un salto en su situación habitacional: "Hice el baño, el desagüe de la cocina que no tenía. Ahora estoy haciendo el techo con mi pareja. Pero ya es otra cosa cuando vos sabés: cuando entendés que tenés que pisar bien, que no tenés que hundir las chapas. Saber cambia todo", explicó al mismo medio.

La organización también permite atender situaciones que muchas familias no pueden resolver por sus propios medios. Ester, vecina de la Villa 21-24 desde hace más de 20 años, había perdido muebles, ropa y otros objetos por las filtraciones de su casa. Aunque había conseguido algunas chapas usadas, no tenía dinero para pagar la mano de obra. Finalmente, se animó a pedir ayuda a Sandra, una de las integrantes de la cuadrilla. "Pensé que eran hombres los que venían, pero eran ellas. Hace rato estuve sacando cosas, tiramos madera podrida... Me están dando una mano impresionante", relató Ester a Página/12.

Otro ejemplo fue cuando, a través de la venta de rifas y ahorros de trabajos que les salieron por fuera del barrio, lograron comprar prótesis dentales para 20 compañeras. Más allá de los trabajos de albañilería, estas mujeres construyeron una comunidad en la que sostenerse entre todas.