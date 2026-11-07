Lleva 40 años en clausura y saldrá del convento para conocer al Papa León XIV

Sor Gabriela tiene 59 años, nació en Rosario y lleva cuatro décadas dedicada a la vida contemplativa en un monasterio de Pilar. Ingresó a los 19 años al Monasterio de la Visitación de Santa María y, desde entonces, permanece como monja de clausura. Sin embargo, la llegada del Papa León XIV a la Argentina le permitirá vivir una experiencia excepcional: saldrá del convento para participar de los encuentros con el Sumo Pontífice, junto a otras nueve hermanas de su comunidad.

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La religiosa creció en el barrio Parque Field y, aunque hace más de 40 años dejó su ciudad natal, no se olvida de sus raíces. "Soy rosarina y amo Rosario", expresó en una entrevista con Rosario3, en la que también contó cómo es su vida dentro del convento y por qué nunca sintió que la clausura fuera una forma de encierro.

Cómo es la vida de Sor Gabriela y cómo será su salida del monasterio

La jornada de Sor Gabriela está organizada alrededor de la liturgia, el trabajo, las tareas cotidianas y los momentos de oración. El silencio ocupa buena parte del día y las conversaciones se limitan a lo necesario, aunque también hay espacios de recreación compartidos entre las religiosas.

Sor Gabriela saldrá del convento junto a otras nueve monjas de clausura para ver al Papa León XIV. Foto: Rosariotres

La vida contemplativa implica permanecer dentro del monasterio, pero eso no significa que haya perdido el contacto con su familia. De hecho, cuenta con una autorización especial para cuidar a sus padres, que son mayores y viven frente al convento. Excepcionalmente la religiosa puede cruzar para ayudarlos con sus necesidades del día a día. Sin embargo, Gabriela aseguró que nunca se sintió encerrada. "Me siento con una libertad inmensa, me siento plena y cuando salgo es raro, me siento como un pez fuera del agua", explicó.

De todas formas, la visita de León XIV, prevista del 8 al 11 de noviembre, obligará a Sor Gabriela a salir del monasterio. De hecho, la llegada del Sumo Pontífice movilizó a la comunidad entera del Monasterio de la Visitación de Santa María, ya que las religiosas participaron de la elaboración de más de un millón y medio de hostias que se utilizarán durante las celebraciones papales.

En total, diez de las 16 religiosas que integran la comunidad saldrán para participar de los encuentros con León XIV. No será la primera vez para Sor Gabriela. En 1987, cuando Juan Pablo II visitó el país, era novicia y pudo participar de una celebración en el estadio de Vélez Sarsfield.