La histórica tarea de 16 monjas de Pilar para la llegada de León XIV: prepararon un millón y medio de hostias

La llegada del Papa León XIV a la Argentina sacude al país, que se prepara para un megaoperativo en la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia y Córdoba. Del 8 al 11 de octubre, millones de fieles recibirán al Sumo Pontífice, que llevará adelante una serie de actividades, entre ellas una misa frente a la Basílica de Luján.

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Como parte de los preparativos, 16 Hermanas de la Orden de la Visitación de Santa María realizaron una tarea titánica: preparar más de 1 millón y medio de hostias para las tres misas que el Papa León XIV celebrará en la Argentina, en Córdoba, en el Monumento a los Españoles y en Luján.

16 Hermanas de la Visitación, en Pilar, prepararon más de un millón y medio de hostias para la llegada del Papa. Foto: Clarín

Para llegar a tiempo, las religiosas comenzaron a cocinar las hostias en agosto. En diálogo con Clarín, expresaron sobre su gran labor: "Consideramos una gracia poder estar preparando las hostias para las misas del Papa. Nos sentimos unidas a la Madre Iglesia y en especial a la Iglesia en Argentina. Compartimos el gozo de este momento especial, con nuestro trabajo hecho oración".

Las hostias se trasladarán con anticipación a cada lugar de celebración, donde habrá carpas eucarísticas. Se estima que unos 9.000 fieles participen de las tres misas, mientras que la comunión la darán sacerdotes, diáconos y fieles preparados y autorizados por la autoridad eclesiástica. Las religiosas explicaron que, en caso de no alcanzar el millón y medio de hostias, las dividirán para que nadie se quede sin comulgar.

Qué es la hostia: cómo se prepara y cuál es su significado espiritual

La hostia es un pan ácimo, es decir, elaborado sin levadura, que se utiliza en la celebración de la Eucaristía dentro de la Iglesia católica. Se hace únicamente con harina de trigo y agua, sin sal ni otros agregados. En el caso de las Hermanas de la Orden de la Visitación de Santa María, las prepararon de manera artesanal y tomando turnos, alternando entre sus otras tareas religiosas.

Durante la misa, el sacerdote consagra el pan y el vino, que para los católicos se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Este momento, conocido como transubstanciación, es central en la celebración eucarística. La comunión es el momento en que los fieles reciben la hostia consagrada. Se espera que unas 9.000 personas comulguen durante las misas de León XIV en Argentina.