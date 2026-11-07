León XIV y su primera misa en Sudamérica: habló del mate y pidió "estrechar lazos"

El papa León XIV resaltó la figura del mate como un signo que "enseña a compartir" y pidió "construir puentes" que permitan "estrechar lazos" en la sociedad, al ofrecer en Paysandú, Uruguay, la primera misa de su gira por Sudamérica. Se estima que hubo unas 40.000 personas que asistieron a la homilía.

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"Hay tres símbolos que caracterizan a esta región que pueden ayudarnos a reflexionar sobre el tesoro de la fe que nos ha sido dado y la misión que hoy se nos confía. El primero es el puente, el segundo, los palmares y el tercero el mate", dijo el Papa durante la misa en el Parque París Londres.

Al hablar del mate, León XIV lo definió como un símbolo "de familiaridad, amistad y encuentro" y se animó a enumerar el rol que cumple en la comunidad. "Nos enseña a compartir, a estar juntos, a estrechar los lazos que nos unen y hermanan, es signo de acogida, de integración y de valores comunes. Tomar mate es un ritual lleno de simbolismos, donde se dialoga sin palabras y cada detalle posee un significado propio", señaló.

También se refirió a los importantes "beneficios" que generan los puentes, al poner como ejemplo el Puente Internacional General Artigas, que atraviesa el río Uruguay y conecta este país con Argentina.

"Apertura, comunicación, intercambio. Por eso, qué importante es ser constructor de puentes. Esa es la vocación a la que todos estamos llamados. Construir puentes, estrechar lazos, unir, comunicar, transmitir la alegría de la fe", detalló.

Y luego siguió: "Así como la casa edificada sobre roca permanece firme en medio de la tormenta y la casa construida sobre arena corre el peligro de derrumbarse, también un puente necesita los soportes adecuados para no desplomarse con la fuerza del viento y de las aguas".

Cómo sigue su agenda

Una vez finalizada la ceremonia, León XIV regresará a Montevideo, donde durante la tarde desarrollará distintas actividades de carácter pastoral, social y comunitario.

17:00 Encuentro social en Casavalle: el pontífice visitará la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en el barrio Casavalle , en la periferia de Montevideo. Allí mantendrá un encuentro con la comunidad local, en una zona atravesada por problemas de seguridad e inclusión.

18:00 Encuentro con el ámbito educativo: luego, se trasladará a la Universidad Católica del Uruguay , donde mantendrá un diálogo con representantes del sector académico y docentes.

19:00 Vigilia en el Estadio Centenario: la jornada concluirá con una multitudinaria vigilia de oración en el Estadio Centenario, que reunirá a jóvenes y comunidades de fe de distintos puntos de la región.





El cierre de la visita y el viaje a Buenos Aires

La agenda en Uruguay finalizará el domingo 8 de noviembre con una misa central a las 10:30 en la Plaza Asamblea de Florida, frente al santuario nacional de la Virgen de los Treinta y Tres.

Luego de la ceremonia, y tras la despedida oficial prevista para las 15:10 en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, León XIV partirá a las 15:30 rumbo al Aeropuerto Internacional Jorge Newbery de Buenos Aires. De esta manera, comenzará formalmente su visita a la Argentina.