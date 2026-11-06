A días de su llegada a la Argentina, el papa León XIV recordó al prócer uruguayo José Artigas, a Francisco y pidió "responsabilidad" en el uso de la tierra, agua y energía, al dar su discurso en Uruguay, el primer país de su gira por Sudamérica. En su mensaje destacó la importancia de la educación y de la salud. "El trabajo está en función del hombre y no el hombre en función del trabajo", ratificó también al reiterar su postura sobre la Inteligencia Artificial: "El desarrollo de esas tecnologías debe ampliar las capacidades humanas".

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"Pensar a largo plazo significa administrar estos bienes sin comprometer las posibilidades futuras. La mirada hacia el futuro alcanza a quienes deban habitar esta tierra, las condiciones en las que puedan nacer y crecer y las oportunidades que encontrarán a lo largo de su vida", dijo León XIV desde la Plaza Independencia, en el centro de Montevideo.

Durante su discurso, el Papa elogió que Uruguay haya cumplido 40 años de "democracia ininterrumpida" al afirmar que "la autoridad pública encuentra su razón de ser en el servicio al bien común". También recordó al prócer Artigas y el éxodo del pueblo oriental de 1811 conocido como "La Redota", que significó un duro golpe para los realistas.

A su vez, hizo mención a Francisco y su noción del "bien común", con el que su predecesor argentino incorporaba "responsabilidad" y un cuidado de las "generaciones futuras". "La responsabilidad se traduce en las decisiones que afectan al uso de los recursos naturales y las fuentes de energía", lanzó.

Sus conceptos sobre trabajo y economía

En un pasaje de su discurso también dejó definiciones sobre economía al afirmar que "la creación de riqueza, la inversión y la iniciativa económica, tanto pública como privada, son necesarias para un país" aunque también deben "traducrise en bienes y oportunidades" que alcancen a todos los ciudadanos. "Son las personas concretas las que cuentan, cada una de ellas y sus familias", planteó.

Además habló de que "el trabajo está en función del hombre y no el hombre en función del trabajo" y lanzó una advertencia sobre el uso de la Inteligencia Artificial. "El desarrollo de esas tecnologías debe ampliar las capacidades humanas, facilitar tareas y crear nuevas posibilidades, procurando que la persona que trabaja no quede reducida a una simple pieza dentro del proceso productivo", apuntó.

En ese sentido, aseguró que "no se puede medir el valor de una persona por lo que produce, por su trabajo o por su capacidad" de valerse por sí misma. "La dignidad no debe ganarse ni necesita ser demostrada", sostuvo.

Su impronta sobre la salud

También dejó definiciones en alusión al incremento de las tasas de suicidios entre jóvenes y adultos. "Nadie debería llegar a sentirse extraño entre los suyos ni pensar que su ausencia importa menos que su presencia", detalló.

Sobre la salud de la ciudadanía también puso como ejemplo su tarea pastoral, que le permitió experimentar "en primera persona" el flagelo de aquellos que no acceden a tratamientos médicos. "Hombres y mujeres carecen de medios para obtener diagnósticos oportunos. La atención sanitaria debe estar al alcance de cada persona", subrayó.

Previo a su discurso, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, también habló ante los presentes y le agradeció al Papa no solo por su visita sino por "ser una voz clara en el escenario internacional".

"El trabajo es la esencia de la condición humana. Los trabajadores uruguayos y los que están aquí presentes también se suman a la lucha por la dignidad", señaló Orsi, al mencionar su encíclica Magnifica Humanitas.

Y luego remarcó: "Su presencia nos inspira y nos anima para asumir la enorme responsabilidad que tenemos como humanidad. No vamos a bajar los brazos".

Al arribar a la Plaza Independencia, el Papa fue recibido por Orsi, quien lo acompañó a saludar a la vicepresidenta, Carolina Cosse, y a los expresidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou. También estaba presente la exmandataria Lucía Topolansky, entre otros dirigentes políticos y funcionarios.

León XIV había arribado cerca de las 16.30 al Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo, tras haber desplegado a las 3 de la mañana (hora argentina) desde Roma. En la pista fue recibido por una comitiva de obispos, diplomáticos y el Presidente uruguayo.

Luego se trasladó en auto hasta la zona de Kibón, donde subió al Papamóvil y recorrió la rambla, donde saludó a cientos de fieles que lo aguardaban con banderas, pañuelos y cantos.

Después de esta ceremonia oficial de bienvenida, León XIV mantendrá un encuentro con representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Luego, el pontífice se trasladará al Edificio "José Artigas", donde será recibido en audiencia por el presidente de Uruguay. Como cierre de su agenda de la jornada, participará del rezo de Vísperas en la Catedral Metropolitana.

La agenda del papa León XIV en Uruguay: cómo sigue su cronograma