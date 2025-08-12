Temperaturas extremas: alerta roja por ola de calor en el sur de Europa.

Una ola de calor azota al sur de Europa durante este martes, con temperaturas superiores a los 40° en varios países. Además, se registran múltiples focos de incendio, la mayoría controlados. En Italia, un niño rumano de cuatro años murió a causa del calor, indicaron medios europeos.

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de España, José Luis Camacho, advirtió que la ola de calor continuará, al menos, hasta el jueves. Se alcanzarán los 40ºC en amplias zonas de la mitad sur del país, agregó.

Las temperaturas extremas acechan también a Francia, uno de los epicentros del fenómeno meteorológico. Según informó France 24, 12 departamentos franceses están en alerta roja, mientras que sobre 41 pesa la alerta naranja. En el sur francés, se registraron hasta 43°C durante el lunes, mientras que en Burdeos, en el suroeste, la temperatura alcanzó los 41,6°C.

Desde que comenzó el verano europeo, ya es la cuarta ola de calor, que en Londres llevará la temperatura hasta los 33°C. Por ese motivo, la Agencia de Seguridad Sanitaria emitió una alerta amarilla para personas mayores y con problemas de salud.

Los focos de incendio

En Bulgaria, que registró 40°C el lunes, se registraron casi 200 incendios, la mayoría controlados o apagados. Sin embargo, tres incendios continúan activos en las fronteras con Grecia y Turquía y hay máxima alerta con fuegos en la frontera con Hungría.

Grecia, por su parte, se enfrentó a 70 incendios forestales desde el comienzo de la ola de calor. "85 bomberos están operando con 3 equipos de excursionistas y 27 vehículos", señaló en un comunicado el departamento de bomberos del municipio de Accio-Vónitsa, en Grecia occidental. En la isla de Zante, por otra parte, 60 bomberos con 17 vehículos y dos aviones cisterna intentan apagar el incendio forestal que quema cultivos en las localidades de Litahkia, Agala y Kiliomenos.