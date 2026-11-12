Ofrecen una recompensa de $20 millones por el exterrorista italiano que se fugó en Buenos Aires

El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó una recompensa de $20.000.000 para quienes aporten información que permita localizar y capturar al exterrorista italiano Leonardo Bertulazzi. antiguo integrante de la organización Brigadas Rojas, que se fugó del arresto domiciliario que cumplía en la Ciudad de Buenos Aires, mientras esperaba su extradición a Italia.

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El hombre, de 74 años, habría escapado mediante un arnés desde el balcón de su departamento hacia un terreno baldío. La fuga se conoció durante la noche del martes, mientras Bertulazzi permanecía con una tobillera electrónica y custodia policial en el edificio donde residía.

Si bien la jueza María Servini había ordenado inicialmente su prisión efectiva, esa decisión fue revocada por instancias judiciales superiores. Durante el cumplimiento de la prisión domiciliaria, el condenado logró vulnerar el sistema de monitoreo electrónico y escapar. La Justicia investiga las circunstancias de la fuga, bajo secreto de sumario.

En el contexto de la causa, se dispusieron allanamientos en domicilios vinculados con la investigación, a partir del análisis de dispositivos electrónicos secuestrados. Las medidas buscan obtener elementos que permitan reconstruir lo ocurrido y avanzar en la re-captura del prófugo.

La cartera que encabeza Alejandra Monteoliva dispuso una auditoría integral y un control exhaustivo del sistema de monitoreo electrónico con el fin de verificar el funcionamiento de todos los dispositivos y reforzar los mecanismos de supervisión. Cabe destacar que, hasta el momento, todas las tobilleras electrónicas funcionan correctamente y no se registraron fallas generales en el sistema. La vulneración del dispositivo que utilizaba Bertulazzi es materia de investigación judicial.

De esta manera, se dispuso la recompensa a través de la Resolución 1168/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Las personas que dispongan de información sobre el paradero del prófugo podrán comunicarse de manera gratuita con la línea telefónica 134. La normativa estableció que el pago estará sujeto a la evaluación de la información aportada por parte de la autoridad interviniente. Además, se preservará la identidad de quienes suministren datos, conforme a las condiciones previstas por la legislación vigente.

La historia de Bertulazzi y su detención en la Argentina

Durante su participación en la organización Brigadas Rojas, Bertulazzi formó parte de la columna de Génova y fue condenado en Italia a 27 años de prisión por su participación en el secuestro del ingeniero Pietro Costa. También fue vinculado con actividades logísticas de la organización durante el período en que las Brigadas Rojas llevaron adelante distintos atentados y secuestros, entre ellos el del ex primer ministro italiano Aldo Moro, ocurrido en 1978.

El italiano había sido detenido en Argentina en 2002, pero su extradición no se concretó debido al reconocimiento de su condición de refugiado político. En octubre de 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner, obtuvo el reconocimiento de la condición de refugiado en la Argentina, lo que impidió avanzar con su extradición durante años. El 29 de agosto de 2024, la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) dispuso el cese de esa condición. A partir de esa decisión, la Justicia federal ordenó su detención.

La medida fue confirmada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 12, que rechazó la demanda presentada por Bertulazzi, y por la Sala V de la Cámara del mismo fuero, el 8 de octubre de 2026. Finalmente, el 3 de noviembre de 2026 se declaró inadmisible el recurso extraordinario federal presentado por su defensa, lo que habilita su extradición.