Se fugó en San Telmo un exintegrante de las Brigadas Rojas: escapó por el balcón con un arnés y era buscado por extradición

La fuga se descubrió durante el cambio de guardia de los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) que custodiaban el departamento de San Telmo donde Leonardo Bertulazzi cumplía arresto domiciliario.

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El italiano, de 74 años, se descolgó desde el balcón con un arnés hasta un terreno baldío lindero. Por el momento, no trascendió cómo logró evadir el sistema de monitoreo que incluía una tobillera electrónica.

Quién es Leonardo Bertulazzi

Bertulazzi integró durante la década de 1970 la columna de Génova de las Brigadas Rojas, una organización armada de extrema izquierda que protagonizó atentados, secuestros y asesinatos en Italia.

Sobre él pesa una condena de 27 años de prisión por su participación en el secuestro del ingeniero naval Pietro Costa y por su pertenencia a la organización. El secuestro ocurrió el 12 de enero de 1977 y la víctima fue liberada a fines de marzo de ese mismo año, después del pago de un rescate.

Según informó el medio italiano Leggo, parte del dinero obtenido habría sido utilizado por las Brigadas Rojas para adquirir el departamento de Roma donde, un año después, fue mantenido cautivo el ex primer ministro Aldo Moro. Bertulazzi no participó de ese último hecho, ya que se encontraba detenido.

La condena de 27 años surge de dos sentencias dictadas en ausencia por tribunales italianos: una del Tribunal de Apelación de Milán, en 1985, que le impuso 19 años de prisión y otra de la Corte de Apelación de Génova, que lo sentenció a 15. Ambas penas fueron unificadas.

Su historia en la Argentina

Bertulazzi ingresó al país en 2002 y fue detenido por primera vez al año siguiente. Sin embargo, recuperó la libertad después de ocho meses debido a que la legislación argentina vigente en ese momento no contemplaba la extradición de personas condenadas en ausencia.

En 2004 obtuvo el reconocimiento como refugiado político, una condición que le permitió permanecer en el país durante años. Hasta su detención, contaba con un DNI argentino, había declarado un domicilio en San Telmo e incluso estaba registrado ante la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para desarrollar actividades comerciales.

La detención y el proceso de extradición

El italiano fue detenido el 29 de agosto de 2024, después de que perdió la condición de refugiado político.

Tras aquella captura, quedó bajo arresto domiciliario mientras avanzaba el proceso de extradición solicitado por Italia. Fuentes vinculadas con el caso señalaron que las autoridades argentinas estaban preparando su entrega a la Justicia italiana cuando se produjo la fuga.

Ahora, la Justicia busca al exintegrante de las Brigadas Rojas, mientras se investigan las circunstancias del escape y las posibles fallas en el sistema de vigilancia.