Mario Pergolini sorprendió al recordar a Néstor Kirchner: "Sigue generando cosas"

Mario Pergolini dejó una reflexión que llamó la atención al recordar a Néstor Kirchner en su programa. Fue durante la emisión de este martes de Otro día perdido (El Trece), cuando se cumplieron 16 años de la muerte del expresidente. Su análisis no giró en torno a la nostalgia, sino al peso que la figura de Kirchner todavía tiene en la Argentina.

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El homenaje en Otro día perdido

El ciclo recordó a Kirchner, fallecido el 27 de octubre de 2010, con un fragmento de uno de sus discursos. Al terminar el video, Pergolini tomó la palabra para comentar el impacto del expresidente. Su mirada puso el foco en las reacciones que todavía genera.

Pergolini recordó a Néstor Kirchner.

El periodista destacó que, incluso tantos años después, Kirchner sigue provocando sensaciones intensas. “La sola figura de él, incluso hoy recordándolo en el día de su fallecimiento, que aún sigue generando cosas tan fuertes de un lado y del otro”, señaló. Con esa frase marcó que se trata de una figura que continúa dividiendo opiniones.

La frase de Rada

Fue Agustín “Rada” Aristarán quien llevó la charla al terreno de las hipótesis. “Y qué diferente hubiese sido si él hoy estuviese acá también. Hubiese sido completamente diferente todo”, dijo. Su comentario abrió un momento de silencio en el estudio.

Tras esa pausa, Pergolini respondió con una frase breve y cautelosa. “No se sabe”, afirmó. Con esas dos palabras evitó confirmar o descartar la idea de que todo sería distinto, y dejó la reflexión abierta.

Una figura que sigue generando debate

El intercambio refleja cómo la figura de Kirchner continúa vigente en la conversación pública. Mario Pergolini es conocido por tener una postura que en general está en contra del peronismo y el kirchnerismo. De todas formas, se lo vio con una mirada bastante positiva acerca de lo que fue el gobierno y el legado de Néstor Kirchner.