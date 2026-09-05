Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura: “El amor es instantáneo, la amistad requiere tiempo”

El afecto es una de las vivencias más exploradas en la narrativa, la poesía, el arte y la cinematografía. Prácticamente todas las personas experimentaron en algún pasaje de la vida la fascinación de querer a alguien o haber vivido el deslumbramiento pasional. Sin embargo, a pesar de haber sido analizado de manera incansable a lo largo de las centurias, este sentimiento continúa despertando interrogantes e infinitas interpretaciones.

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El emblemático ensayista y poeta Octavio Paz, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1990, figura entre los grandes creadores que intentaron volcar estas vivencias en palabras. A lo largo de su vasta producción, el intelectual azteca abordó la afectividad desde variadas aristas. La temática atraviesa tanto sus composiciones líricas como sus volúmenes ensayísticos, ocupando un sitio neurálgico en La llama doble: Amor y erotismo, tratado publicado en 1993.

En dicho volumen, Paz analiza la pasión y el deseo, pero asimismo se detiene en la fraternidad, desglosando los puntos de contacto y las divergencias entre ambas formas de conexión. "El amor es una atracción hacia una persona única: a un cuerpo y a una alma", plantea en los capítulos iniciales de la obra. En su célebre texto, el autor encuentra puntos de convergencia entre la camaradería y el romanticismo, así como marcadas distinciones. En primera instancia, remarca que ambos son lazos que brotan de la libre voluntad y no de un mandato impuesto.

"Ambos son afectos elegidos libremente, no impuestos por la ley o la costumbre, y ambos son relaciones interpersonales. Somos amigos de una persona, no de una multitud. La elección y la exclusividad son condiciones que la amistad comparte con el amor", detalla Paz. No obstante, una de las grandes divergencias señaladas por el ensayista reside en la correspondencia mutua. Mientras que es factible sentir devoción sentimental por alguien que no corresponda a ese anhelo, "la amistad sin reciprocidad es imposible".

En paralelo, señala que "la amistad no nace de la vista, como el amor, sino de un sentimiento más complejo: la afinidad en las ideas, los sentimientos o las inclinaciones". Para el pensador, mientras el romanticismo puede detonar tras una impresión inicial, el lazo fraterno se edifica a partir de una sintonía que precisa de maduración para consolidarse.

El flechazo pasional frente a la construcción del tiempo

Es en este análisis donde emerge una de sus definiciones más recordadas sobre la dinámica interpersonal: "El amor nace de un flechazo; la amistad del intercambio frecuente y prolongado. El amor es instantáneo; la amistad requiere tiempo".

Podemos estar enamorados de una persona que no nos ame, pero la amistad sin reciprocidad es imposible”, planteó Octavio Paz.

Para el autor, esta discrepancia se refleja en la arquitectura misma de las relaciones. Mientras el deslumbramiento puede irrumpir de modo intempestivo, el clásico impacto romántico evocativo de la literatura, los vínculos de hermandad se robustecen mediante las vivencias compartidas, la escucha recíproca y el entendimiento acumulado.

Pese a todo, para el intelectual mexicano estos dos conceptos no constituyen polos antagónicos. Aunque ostentan dinámicas propias, convergen y se reconfiguran con el devenir de los años, dando lugar a nuevas formas de devoción: "No solo hay muchos rasgos que ambos comparten, sino que el amor puede transformarse en amistad. Es, diría, uno de sus desenlaces, como lo vemos en algunos matrimonios".

Quién fue Octavio Paz

Nacido el 31 de marzo de 1914 en la Ciudad de México, Octavio Paz Lozano se consolidó como una de las figuras intelectuales más influyentes del siglo XX en habla hispana. Cultivó la poesía, el ensayo, la traducción y la crítica literaria, destacándose además por su intensa actividad diplomática en representación de su país en diversas naciones como Francia e India.

Su prolífica producción poética y ensayística exploró temáticas universales como la identidad, la soledad, el lenguaje y el arte, alcanzando su punto culminante en 1990 con la obtención del Premio Nobel de Literatura. A lo largo de su carrera dejó títulos indispensables del pensamiento contemporáneo, entre los que sobresalen El laberinto de la soledad, Piedra de sol y el ya mencionado La llama doble.