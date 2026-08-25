Ludwig Wittgenstein, filósofo austríaco: “El humor no es un estado de ánimo, sino una perspectiva del mundo”

Frente a escenarios donde las certezas tambalean y la realidad expone sus costados más complejos, la risa suele asociarse con un simple alivio pasajero o una distracción banal. Sin embargo, Ludwig Wittgenstein desafió esa concepción tradicional al sostener que la comicidad constituye una verdadera Weltanschauung: una postura ética y una forma inquebrantable de pararse frente a las inconsistencias de la existencia.

"El humor no es un estado de ánimo, sino una perspectiva del mundo", dejó asentado el pensador austríaco. La cita figura en Cultura y valor (Vermischte Bemerkungen), una compilación de sus escritos íntimos redactada en 1948 durante su estadía en la costa de Irlanda, tras presenciar la devastación moral del continente europeo.

La relevancia de estos apuntes personales reside en revelar el perfil más humano del autor. Detrás de sus análisis del lenguaje y las matemáticas, existía una preocupación constante por la ética, la religión y el arte. En el texto, Wittgenstein amplía su idea señalando que cuando la libertad o el pensamiento crítico son cercenados en regímenes autoritarios, lo que se extingue no es el estar de buen humor, sino algo mucho más sustancial.

Para el pensador, el humor representa un ejercicio de distancia crítica. Reírse o detectar el absurdo de una circunstancia exige salirse de las reglas impuestas. La risa perspicaz actúa desmontando la solemnidad, las verdades absolutas y las estructuras rígidas que los seres humanos edifican para pretender control total sobre su entorno. "Definida la filosofía no como una doctrina sino como una actividad terapéutica, el humor opera bajo esa misma lógica: busca liberar a la mente del embrujamiento causado por el mal uso de las palabras".

Para el pensador Wittgenstein, el humor representa un ejercicio de distancia crítica.

Un contexto cruzado por la guerra y el colapso europeo

La mirada de Wittgenstein estuvo atravesada por los acontecimientos bélicos del siglo pasado. De ascendencia judía, presenció cómo el avance del nazismo absorbía su Austria natal y fracturaba la vida cultural de la época. Frente a discursos monolíticos e imposiciones ideológicas, comprendió que el humor suele convertirse en la primera víctima del autoritarismo debido a su carácter inherentemente subversivo.

Una trayectoria marcada por la renuncia y el rigor ético

La vida de Wittgenstein estuvo marcada por decisiones singulares:

Servicio y renuncia: Combatiente voluntario en la Primera Guerra Mundial —período en el que redactó en el frente su famoso Tractatus Logico-Philosophicus (1921)—, decidió luego renunciar a la fortuna heredada de su familia para desempeñarse como maestro rural y jardinero en monasterios.

El giro en Cambridge: A fines de la década de 1920 retornó al ámbito académico en Trinity College. Allí gestó las bases de sus Investigaciones filosóficas (1953), donde argumentó que el lenguaje no es una estructura fija, sino una herramienta viva cuyo sentido depende de su uso cotidiano.

Afectado por un cáncer de próstata, falleció el 28 de abril de 1951 en Cambridge a los 62 años. Dejó como legado una frase final que sintetizó su recorrido vital y su singular temple: "Diles que mi vida fue maravillosa".