Franz Kafka, escritor: "Cualquiera que conserve la capacidad de ver la belleza jamás envejece"

Franz Kafka es reconocido como uno de los escritores más influyentes de la literatura del siglo XX y si bien ha marcado a generaciones de lectores con ideas sobre la angustia y lo absurdo de la existencia humana, entre sus reflexiones menos difundidas cuenta con una frase más luminosa: "La juventud es feliz porque tiene la capacidad de ver la belleza. Cualquiera que conserve la capacidad de ver la belleza jamás envejece".

Kafka y su mirada sobre la juventud y la felicidad

Nacido en Praga en 1883, Kakfka es autor de obras fundamentales como La metamorfosis, El proceso y El castillo, y entre sus reflexiones se encuentra la idea de que la juventud está asociada a la capacidad de percibir la belleza que existe en el entorno y, en consecuencia, a una etapa más feliz.

Para el pensador checo, la verdadera juventud no dependía exclusivamente del paso de los años, sino de una disposición interior: la posibilidad de sorprenderse, emocionarse y encontrar valor estético en los pequeños detalles de la existencia. En ese sentido, cuando una persona pierde esa sensibilidad, comienza un proceso de envejecimiento interior que poco tiene que ver con la edad biológica o el calendario.

¿En qué contexto surgió la frase de Kafka?

La frase no proviene directamente de un texto firmado por Kafka, sino que fue registrada por su colega Gustav Janouch, quien años más tarde recopiló en un libro las conversaciones que mantuvo con el escritor. Esta particularidad, comparable a lo que ocurre con Sócrates y su transmisión a través de Platón, no le resta fuerza al planteo: la reflexión resulta coherente con otras ideas presentes en los diarios y la correspondencia del autor checo.

Para Kafka, el concepto de belleza no se limitaba a lo estético o a lo físico. Abarcaba también la naturaleza, el arte, la literatura, los vínculos humanos y esos instantes cotidianos capaces de generar asombro. Sostener esa mirada curiosa equivalía, de algún modo, a seguir creciendo como persona, más allá de los años transcurridos.

Si bien la obra de Kafka suele asociarse casi exclusivamente al existencialismo, la burocracia opresiva y la angustia del individuo frente a estructuras que lo superan, sus escritos personales revelan a un hombre profundamente sensible.

El envejecimiento como pérdida de asombro

Esta idea encuentra eco en distintas corrientes de pensamiento. Desde la filosofía, el asombro fue históricamente considerado el punto de partida de la reflexión: perder la capacidad de percibir belleza implica, en muchos casos, perder también la capacidad de sorprenderse ante el mundo.

Mientras que la psicología contemporánea ofrece una lectura complementaria al considerar que lo que envejece a una persona no es únicamente el correr del tiempo, sino la instalación de la rutina, el automatismo, el cansancio y la saturación de estímulos que caracterizan buena parte de la vida moderna.