El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección de Vialidad, avanza con la ejecución de los trabajos de repavimentación de la Ruta Provincial N.º 76 en Coronel Suárez.

Las obras sobre 38 kilómetros de la arteria ubicada en el sudoeste del territorio bonaerense consistirán en tareas de reconstrucción de la capa asfáltica, pavimentación de banquinas, mantenimiento de 7 puentes ubicados sobre la traza, iluminación en la intersección de las Rutas Provinciales N.º 76 y N.º 85, y señalización horizontal y vertical.

“En Coronel Suárez, como en cada municipio de la provincia, todos los días el gobernador Axel Kicillof toma decisiones en favor de la producción, la seguridad y el desarrollo de las y los bonaerenses. La transformación de esta ruta beneficia al turismo, la producción regional y la industria agrícola ganadera”, resaltó el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos provincial, Gabriel Katopodis.

¿Qué obras se están realizando sobre la Ruta Provincial N.º 76?

Las obras en la Ruta Provincial N.º 76 se desarrollarán sobre una etapa de 38 kilómetros de extensión; donde los primeros 30 kilómetros comprenderán la repavimentación y, en los restantes 8 kilómetros, se procederá a la reconstrucción de la calzada con aporte de material reciclado de pavimento asfáltico, lo cual implicará una solución técnica y sustentable desde el punto de vista ambiental.

“Es un sector que se caracteriza por un alto caudal de tránsito, llegando a un promedio de 1.700 vehículos por día. La obra aportará al turismo por su cercanía con la Comarca Serrana; y a la producción, teniendo en cuenta la fuerte actividad agrícola-ganadera e industrial y su conexión con los principales puertos de la provincia, como el de Ingeniero White”, sintetizó el administrador de Vialidad bonaerense, Roberto Caggiano.

Por su parte, el Intendente Interino de Coronel Suárez, Mauro Moccero, subrayó el acompañamiento del gobernador Kicillof e insistió en que los avances no solo resultarán clave para el turismo y la producción, sino que también "representan parte de nuestra identidad cultural y regional. Con obras como esta, seguimos garantizando futuro y desarrollo para Coronel Suárez”.

Los trabajos sobre la Ruta Provincial N.º 76 en detalles