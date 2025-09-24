Mueven montañas para construir una ciudad futurista de 170 km que será vanguardia

Vivir en una ciudad rodeada de montañas en medio de un desierto con edificios prefabricados y modernos ya es una posibilidad cada vez más cercana. Esta novedosa iniciativa de ecociudad inteligente se está construyendo en Arabia Saudita desde el año 2021 y promete convertirse en todo un hito de la arquitectura urbana.

Concretamente la nueva ciudad futurista llamada The Line forma parte del megaproyecto urbano NEOM de la ciudad de Tabuk, al noroeste de Arabia Saudita, que tiene como objetivo crear ciudades sostenibles y amigables con el planeta.

The Line, la ciudad futurista que promete convertirse en un hito de la arquitectura urbana

The Line será un auténtica ciudad futurista porque para su construcción se están utilizando técnicas modulares y de prefabricación, que optimizan el tiempo, reducen los residuos tóxicos y contaminantes para el medio ambiente.

Especialistas creen que hacia este lugar mutará la construcción del nuevo mundo. Por eso, tanto arquitectos como ingenieros, deberían apuntar a pensar en este tipo de edificaciones como soluciones que puedan integrar transporte inteligente con energías renovables y ambientes más vinculados con la naturaleza.

La ciudad tendrá una extensión a lo largo de más 170 km y ya se encuentran movimiento montañas y transformando por completo el paisaje actual para que dicha urbe pueda realizarse sin problemas.

Sus creadores ya consideran que The Line será de las "ciudades más avanzadas en toda la historia de la humanidad". De hecho, para su construcción se utilizó un presupuesto de más de 500 mil millones de dólares.

Por otro lado, cabe destacar que será una ciudad que no tendrá "rutas ni vehículos" para evitar así la contaminación de combustibles fósiles y otros gases dañinos.

Como está construida verticalmente, las personas podrán trasladarse con sistemas de transporte de alta velocidad. Según Denis Hickey, director de desarrollo de The Line, esta ciudad cambiará la forma en que se diseñan y construyen ciudades para siempre".

The Line podría albergar a más de 300.000 habitantes y recién está en una etapa primaria de construcción. Se espera que la primera fase pueda inaugurarse en el 2030.