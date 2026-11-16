El Niño: las claves del INTA para cuidar los cultivos frente a las lluvias intensas

Ante la probabilidad de períodos de lluvias abundantes vinculados al fenómeno de El Niño, equipos de investigación de la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes del INTA emitieron una serie de recomendaciones técnicas destinadas a los productores agropecuarios. El objetivo central consiste en anticiparse a los anegamientos y sostener la operatividad de los campos mediante tareas de planificación y mantenimiento preventivo.

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Desde el organismo señalan que la anticipación resulta determinante para mitigar inconvenientes. En palabras del especialista Guillermo Cao, "la prevención, el monitoreo permanente y el mantenimiento de la infraestructura son herramientas clave", remarcando que prepararse antes de las tormentas es considerablemente más efectivo que resolver los daños de manera posterior.

Estrategias operativas para la ganadería y la agricultura

Las pautas diseñadas por los técnicos se adaptan a las necesidades específicas de cada actividad productiva dentro del predio:

Manejo de infraestructura básica: Se aconseja llevar un registro periódico de las marcas pluviométricas y el estado de los lotes, además de mantener limpias las zanjas, alcantarillas y desagües, y revisar el funcionamiento de los accesos y caminos internos.

Cuidado del rodeo y pasturas: En el segmento pecuario, resulta fundamental disponer de sectores altos como refugio para los animales, regular la carga de pastoreo para impedir el deterioro del suelo saturado por el pisoteo y confeccionar reservas de forraje aprovechando los excedentes. Asimismo, se debe vigilar la calidad del agua de bebida y realizar un seguimiento frecuente de la condición corporal de la hacienda.

Un equipo de investigación del INTA Corrientes brindó pautas de manejo ante la posibilidad de ocurrencia de fenómenos climáticos intensos.

Protección de cultivos extensivos: En el ámbito agrícola, Patricia Lange recomendó identificar tempranamente los lotes más vulnerables al agua acumulada, priorizar materiales genéticos tolerantes a ambientes húmedos y preservar la cobertura vegetal para frenar la erosión. Ante la elevada humedad ambiente, se vuelve indispensable reforzar las inspecciones sanitarias para contener la proliferación de plagas y enfermedades, prestando especial atención al manejo de invernaderos y macrotúneles.

Indicaciones específicas para economías regionales y colmenas

Por su parte, el técnico Conrado Benítez enumeró pautas particulares para diversas cadenas productivas de la región:

Yerba mate: Sugirió optimizar los escurrimientos hídricos del suelo y evitar en lo posible el tránsito de maquinaria pesada sobre los tablones para no compactar la tierra.