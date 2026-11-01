El Gobierno de Formosa intensifica los relevamientos territoriales ante la posible llegada de El Niño

El Gobierno de Formosa avanza con un relevamiento territorial en distintos sectores de la provincia para identificar a las familias que podrían necesitar asistencia ante eventuales inundaciones, anegamientos o situaciones de aislamiento vinculadas al fenómeno de El Niño. El operativo, coordinado por el Ministerio de la Comunidad y articulado con la Policía provincial, municipios y referentes locales, ya alcanzó a más de 20 zonas y busca anticipar recursos y organizar mecanismos de respuesta antes de posibles contingencias climáticas.

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La iniciativa forma parte de una planificación preventiva que se desarrolla tanto en la ciudad capital como en localidades del interior. El objetivo es conocer las condiciones de cada territorio, reconocer los sectores con mayor exposición y contar con información precisa sobre las necesidades de la población que podría requerir acompañamiento prioritario.

Los equipos técnicos recorren las áreas identificadas y relevan distintos aspectos, entre ellos la accesibilidad, los antecedentes de afectación por lluvias y crecidas, las características de las viviendas y las condiciones particulares de las familias. También registran situaciones que podrían demandar asistencia médica, evacuaciones acompañadas o el traslado de personas con dificultades de movilidad.

El diagnóstico incluye, además, posibles consecuencias sobre las actividades productivas y los ingresos familiares, especialmente en los sectores vinculados a la producción. Otro de los puntos considerados es la planificación para el resguardo y eventual traslado de animales domésticos, de granja y de hacienda, en caso de que las condiciones climáticas lo requieran.

Más de 20 sectores bajo seguimiento

El operativo se desarrolla mediante equipos de coordinación territorial integrados por personal del Ministerio de la Comunidad, con el acompañamiento de la Policía de Formosa. También participan municipios, comisiones de fomento, comisiones vecinales, referentes comunitarios y directores de hospitales, entre otros actores de cada localidad.

Hasta el momento, fueron relevadas más de 20 zonas que presentan diferentes condiciones de vulnerabilidad. Entre ellas se encuentran sectores ubicados fuera de las barreras de contención, áreas cercanas a ríos y riachos, zonas próximas a estaciones de bombeo y terrenos bajos donde el escurrimiento del agua puede verse dificultado.

La planificación también contempla lugares con antecedentes de anegamientos por precipitaciones intensas en períodos breves y comunidades que podrían quedar aisladas por desbordes sobre caminos de acceso o puentes. A partir de esos recorridos, se registran las medidas preventivas pendientes, los recursos institucionales disponibles y los puntos considerados estratégicos para una eventual intervención.

En el departamento Formosa, las tareas incluyen censos casa por casa para obtener información más detallada sobre las condiciones de vida de las familias y las necesidades que deberían atenderse ante una emergencia.

En la ciudad capital, los recorridos abarcaron asentamientos y sectores ubicados en los alrededores de los barrios Villa Belgrano, La Floresta, Lote Rural 3 bis, El Palomar, Fachini, San Juan I, Laura Vicuña, San Juan Bautista, Las Tortolitas, Santa Rosa, Villa Hermosa, Medalla Milagrosa, Santa Isabel, Isla de Oro, El Tobogán, El Porvenir, San Isidro, El Quebrachito, Sagrado Corazón y Pikisiry.

También se relevó a la población de Mojón de Fierro, Boca Riacho Pilagá, Colonia Dalmacia, La Emilia, Isla 25 y Boca Mercedes, ante la posibilidad de que una crecida pueda afectar las viviendas. Sobre la ruta provincial 2, las tareas se extienden a Colonia Pastoril.

En el departamento Laishí, los equipos recorren viviendas de Banco Payaguá, Colonia Cano, Tatané y Herradura, sobre el corredor de la ruta nacional 11, en el sector sur. Por su parte, en Clorinda, un equipo territorial del Ministerio de la Comunidad que ya realiza tareas de acompañamiento en la localidad se encuentra abocado al relevamiento específico de las zonas consideradas críticas.

El operativo también alcanza al interior provincial

La planificación preventiva se extiende a otras localidades y corredores viales. Entre los puntos incluidos se encuentran Pirané, sobre la ruta provincial 3; Palo Santo, Comandante Fontana y Subteniente Perín, sobre la ruta nacional 81; y General Belgrano, sobre la ruta nacional 86, con especial atención en el sector de El Cogoik.

En esas comunidades comenzaron los primeros acercamientos para conocer las condiciones locales y registrar las necesidades de prevención. Aunque algunas se encuentran más alejadas de los sectores señalados como críticos en los análisis del fenómeno, también requieren seguimiento debido a que las precipitaciones intensas pueden provocar acumulación de agua, anegamientos y dificultades para circular.

Por ese motivo, los equipos incorporan al diagnóstico las condiciones de drenaje, los antecedentes de acumulación de agua y los posibles desbordes de reservorios. Se trata de factores que pueden afectar tanto a las viviendas como a los caminos y las actividades cotidianas, incluso cuando no se producen desbordes de los principales cursos de agua.

La información reunida permitirá actualizar el diagnóstico territorial y organizar con anticipación los recursos institucionales necesarios para responder ante posibles contingencias. El relevamiento continúa en distintos puntos de Formosa, con la intención de fortalecer la preparación de las comunidades y mejorar la coordinación entre los organismos provinciales y los gobiernos locales.