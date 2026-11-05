Formosa desplegó un operativo preventivo integral en el río Paraguay para custodiar a productores ganaderos

En el marco del monitoreo constante a la zona del Banco Payaguá y alrededores, el Gobierno de Formosa gestionó un relevamiento a 23 productores que habitan la zona mientras se continúan coordinando acciones de resguardo ante el avance de El Niño. Desde la provincia sostuvieron que la situación hídrica en las zonas de potencial riesgo “está relacionada a crecidas normales del río Paraguay”.

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Las autoridades del gobierno provincial junto a los especialistas, realizaron visitas en la zonas custodiadas e identificaron a los productores ganaderos que viven en las zonas de potencial riesgo. Los productores están en alerta pero permanecen en la localidad Banco Payaguá porque conocen el terreno. Asimismo, tres de ellos sí optaron por hacer un traslado preventivo de su hacienda hacia campos más seguros en Colonia Yatay y Misión Laishí, al menos hasta que pase la temporada de lluvias intensas.

El operativo de control y prevención se hace en el sector del río Paraguay que atraviesa Formosa y sobre las islas Payaguá, Guayacán Ti e Isla Perdida. A su vez, y en línea con estas acciones preventivas, también se relevaron zonas como Colonia Cano, área expuesta a crecidas combinadas de los ríos Bermejo y Paraguay. En estos sectores, las aguas se mantienen en valores normales pero exigen de seguimiento.

La planificación de estas acciones está articulada entre el Ministerio de la Producción y Ambiente, el Ministerio de la Comunidad y la Policía de la provincia. Otro organismo que también participa es la Dirección Regional del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), ente especializado en la logística que exige el traslado de animales “a nado” y encargado de planificar, organizar y ejecutar políticas de sanidad animal y vegetal.

Control hídrico en Formosa

“Es fundamental aclarar que el comportamiento actual del río Paraguay no reviste características de inundación extraordinaria ni existen anegamientos fuera de los parámetros lógicos para esta época. Se trata de superficies de islas con cotas muy bajas donde el nivel del agua fluctúa cíclicamente”, afirmó el el subsecretario de Desarrollo Rural, el ingeniero Ricardo Velazco en diálogo con AGENFOR.

Además, Velazco agregó que los pobladores y productores que habitan "conviven históricamente con estos ciclos naturales de crecidas" y "eventuales evacuaciones preventivas". Si bien los parámetros todavía no provocan la alarma de la población, desde la gestión provincial sostienen que es imprescindible el monitoreo diario y constante.

“Ante el fenómeno, la respuesta de la provincia es la realidad efectiva: planificación, trabajo mancomunado junto a los productores, información transparente y un Estado provincial que siempre está donde su pueblo lo necesita", expresó el subsecretario de Producción Sustentable, el ingeniero Nazareno García Labarthe, en contacto con AGENFOR.