El Gobierno de Formosa intensifica los trabajos preventivos ante el fenómeno de El Niño con un operativo en Banco Payaguá

El Gobierno de Formosa desplegó un operativo preventivo integral en la zona de Banco Payaguá y las islas cercanas para monitorear la situación hídrica y coordinar medidas de resguardo ante el avance del fenómeno de El Niño. Según informó la Provincia, los niveles actuales del río Paraguay se mantienen dentro de los parámetros normales para esta época del año y no se registran anegamientos extraordinarios.

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El dispositivo incluye tareas de relevamiento, asistencia y coordinación entre el Ministerio de la Producción y Ambiente, el Ministerio de la Comunidad y la Policía provincial. Los equipos recorrieron Banco Payaguá, Isla Payaguá, Isla Guayacán Ti e Isla Perdida, donde identificaron a 23 productores ganaderos que podrían verse afectados ante eventuales cambios en las condiciones hídricas.

El subsecretario de Desarrollo Rural, Ricardo Velazco, explicó que el comportamiento actual del río no presenta características de una inundación extraordinaria. “Se trata de superficies de islas con cotas muy bajas donde el nivel del agua fluctúa cíclicamente”, señaló en declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor).

El funcionario indicó que los pobladores y productores de la zona conocen la dinámica del río y conviven históricamente con sus ciclos de crecida y eventuales evacuaciones preventivas. En ese sentido, sostuvo que la situación actual responde al comportamiento hidrológico habitual de la región y no a una consecuencia descontrolada del fenómeno de El Niño.

Relevamiento de productores y traslado preventivo de hacienda

Durante el operativo, equipos técnicos integrados por funcionarios y delegados locales relevaron la situación de los establecimientos ganaderos. La información obtenida fue validada en el destacamento policial de la zona.

De los 23 productores identificados, la mayoría permanece en sus tierras y se mantiene alerta ante posibles variaciones del nivel del agua. En tanto, tres ya comenzaron a trasladar preventivamente sus animales hacia campos considerados más seguros, ubicados en Colonia Yatay y Misión Laishí.

El movimiento de hacienda presenta dificultades logísticas debido a las características del terreno y a la necesidad de trasladar animales incluso a nado. Frente a esa situación, el Gobierno provincial inició gestiones con la Dirección Regional del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), correspondiente a Chaco y Formosa, para facilitar los trámites requeridos para el traslado de los animales.

La coordinación busca respaldar a los productores y permitir que puedan actuar preventivamente ante eventuales cambios en las condiciones hídricas.

También monitorean la situación en Colonia Cano

El despliegue provincial incluyó tareas de relevamiento en Colonia Cano, un sector históricamente expuesto a las crecidas combinadas de los ríos Bermejo y Paraguay.

En esa zona, la erosión hídrica afectó recientemente la traza de la Ruta Provincial N.º 9. Ante esa situación, el Gobierno provincial dispuso el envío de maquinaria vial para construir un desvío y restablecer la circulación, con el objetivo de garantizar la conectividad de las familias productoras.

Además, se mantiene el acompañamiento a los habitantes y trabajadores rurales para reducir el impacto de las fluctuaciones del agua sobre las explotaciones agrícolas y la hacienda.

Prevención ante el fenómeno de El Niño

Desde el Gobierno de Formosa señalaron que el incremento del caudal del río Paraguay está relacionado con las lluvias registradas aproximadamente una semana y media antes en la cuenca alta, particularmente en la zona de Concepción, Paraguay. Según la evaluación oficial, el agua escurre hacia el sur de manera paulatina y previsible.

La Provincia también diferenció la situación local de las emergencias hídricas que afectan a Corrientes, Misiones y el sur de Brasil, y rechazó las versiones que, a su entender, presentan el escenario formoseño como una crisis de características extraordinarias.

Las acciones en Banco Payaguá forman parte de un plan de contingencia que busca anticipar posibles consecuencias del fenómeno de El Niño durante los próximos meses. El monitoreo permanente y la coordinación con los productores constituyen los principales ejes de la estrategia preventiva.

Por su parte, el subsecretario de Producción Sustentable, Nazareno García Labarthe, defendió el despliegue territorial y sostuvo que la respuesta provincial se basa en la planificación y el trabajo conjunto con los sectores afectados.

“Ante el intento de fabricar crisis inexistentes y utilizar el clima para realizar operaciones políticas en contra de Formosa, la respuesta de la Provincia es la realidad efectiva: planificación, trabajo mancomunado junto a los productores, información transparente y un Estado provincial que siempre está donde su pueblo lo necesita”, afirmó.

El operativo continuará con el seguimiento de los niveles del río, la evaluación de las condiciones de las zonas isleñas y la coordinación de medidas para resguardar a los productores y sus animales ante eventuales cambios en el escenario hídrico.