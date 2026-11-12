Efecto El Niño y un agua que no frena: las alarmantes proyecciones que complican a varios barrios de Rosario y encienden las alertas

El río Paraná no da tregua en Rosario. Este miércoles la altura superaba los 4,40 metros a la altura del Puerto de Rosario y las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA) se ubican en torno a los 5 metros para la próxima semana. “Eso pondría a la ciudad en un nivel de alerta y en una situación quizás de evacuación en algunos barrios”, evaluó Matías De Bueno, secretario del Área de Política Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

{{{htmlAmp}}}

El pico que preocupa

El especialista analizó las proyecciones del INA junto a las mediciones de Prefectura y confirmó que las estimaciones arrojan una continuidad de la crecida que viene experimentando el río en los últimos meses. En principio, se espera que la altura ronde los 5 metros para mediados de la próxima semana, con probabilidades de que llegue a un “pico” de entre 5,25 y 5,30 metros en la ciudad. “En caso de confirmarse, eso pondría a la ciudad en un nivel de alerta y en una situación quizás de evacuación en algunos barrios. Principalmente de la zona sur y las zonas cercanas al Saladillo, que es donde se está prestando especial atención desde el municipio”, evaluó De Bueno. “Los niveles de alerta se dan cuando el agua llega a los cinco metros y el nivel de evacuación cuando en torno a los 5,30 metros”, completó.

Por qué el agua no frena

El referente del Observatorio Ambiental de la UNR explicó que la situación se da a partir de las lluvias que se fueron desarrollando en el sur de Brasil y en diversas regiones de la naciente de la Cuenca del Plata. “Es el agua que fue inundando toda la parte norte y que luego fue bajando hacia nuestra ciudad. Acá vino mucho más lenta porque fue rellenando el humedal”, explicó. “Y eso se da en el marco del fenómeno de El Niño, donde tenemos una asiduidad muy grande de lluvias y a cada rato un nuevo evento climático”, agregó.

No obstante, aclaró que eso es la parte “sustancial” de la crecida, aunque también influyen otros factores. “Cuando llueve en distintos puntos zonales puede pasar que el agua no penetra en la tierra, porque ya hay demasiada humedad, con lo cual ya está todo saturado y hay poca posibilidad de infiltración”, detalló. “Los arroyos también están mucho más altos, porque no tienen posibilidad de drenar el agua, entonces todo lo que llueve, sobre la cuenca del Saladillo o el Ludueña, viene hacia abajo y eso eleva los arroyos generando mayor peligrosidad en distintos puntos de la ciudad”.

Las recomendaciones

En este contexto, De Bueno pidió estar atento a las recomendaciones de Prefectura, sobre todo a los usuarios del río. “Hay un caudal más grande, el río está rápido y trae una gran cantidad de elementos contundentes. Hay que tratar de evitar navegar de noche y hacerlo con las medidas de seguridad correspondientes”, sostuvo. Para la ciudadanía, la recomendación es seguir los alertas de Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional “para no exponernos a fenómenos fuertes”. La situación se monitorea día a día y las autoridades locales ya trabajan en un operativo de prevención para las zonas más vulnerables.