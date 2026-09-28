Lali Espósito logró juntar 2 toneladas de alimentos con su show en River para la campaña "Ningún pibe con hambre"

Lali Espósito volvió a juntar 2 toneladas de alimentos no perecederos durante su último show en el Estadio de River, gracias a las donaciones de sus fans. Se trata de la campaña solidaria “Ningún pibe con hambre”, que reúne productos para comedores y merenderos.

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Lali en River: así fue la campaña de "Ningún pibe con hambre" el sábado

La artista había difundido la campaña e invitado a sus fans a donar a través de sus redes sociales, el resultado fue clave: se juntaron 2000 kg destinados a la red de la campaña impulsada por el Movimiento de Trabajadores Excluidos.

“Más allá de la profundización de la crisis en los barrios populares y en los comedores comunitarios, la solidaridad de muchos y muchas aflora en estos tiempos y dan la posibilidad de seguir sosteniendo nuestra red con alrededor de mil espacios en todo el país", sostuvieron desde la campaña.

No es la primera vez que la propuesta se realiza en un show de Lali; los y las fanáticas de la artista también habían logrado juntar 4 toneladas de alimentos en sus shows previos en River.

Cómo funciona la campaña "Ningún pibe con hambre"

Desde UNICEF, advierten que en Argentina hay 1 millón de niños que se van a dormir sin cenar. En ese contexto, la campaña explica que busca ayudar a espacios comunitarios y comedores que ya no reciben asistencia por parte del Estado nacional.

Además de donar presencialmente en eventos que se suman a la campaña, especialmente conciertos masivos, quienes quieran ayudar pueden donar por única vez o suscribirse mensualmente, a través de la plataforma www.infanciasmte.ar.