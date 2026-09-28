La emoción de Lali en River: de qué trata la canción que hizo quebrar a la cantante en vivo

Lali atendió al demonio por última vez ante 80 mil personas.

El último show de Lali en el Estadio Monumental con su No Vayas a Atender cuando el Demonio Llama Tour dejó momento cargados de euforia y éxtasis con sus canciones más festivas, pero también hubo lugar para lo íntimo y la introspección. Uno de esos momentos se dio cuando la artista se quebró hasta las lágrimas durante la interpretación de No hay héroes, track íntimo y visceral perteneciente a su último trabajo discográfico.

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"En esta parte tenía que irme atrás pero me dan ganas de quedarme acá", dijo Lali antes de sentarse en el el piso de la parte del escenario más cercana al público. Con su gente de cerca, contextualizó el momento en el que compuso esta canción: "Cuando pasás los 30 se te da vuelta el mundo y te replanteás la vida. A veces te sentís solo, por eso le escribí esto a mis amigos; y hoy es para ustedes".

La letra de No hay héroes explora las dificultades de crecer, el impacto de comprender las realidades amargas del mundo y las situaciones que asustan y remarca la importancia de contar con personas incondicionales que acompañen ese trayecto. A medida que avanzaba la melodía, el clima de intimidad se apoderó del estadio, iluminado por los celulares de las 80 mil personas presentes: Lali no pudo contener las lágrimas mientras interpretaba el tema en absoluta comunión con sus seguidores, que corearon cada verso a la par.

"Qué hermoso, gracias", se sinceró Lali sobre el momento de conexión con sus fans y rompió en llanto ante una ovación de su gente, también conmovida. El video del momento se viralizó en las redes sociales y así la emoción llegó a millones que no pudieron atender al demonio junto a su ídola.

Lali en vivo. (PH @juligarciafotografia)

Cómo fue el tercer River de Lali

Lali concluyó el ciclo de su gira No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama Tour en el Estadio River Plate ante una concurrencia superior a las 80.000 personas. El espectáculo constituyó su tercer concierto en el recinto de Núñez a lo largo de 2026, marcando la culminación formal de un proceso creativo iniciado dos años atrás con el lanzamiento del sencillo Fanático.

Lali en vivo. (PH @juligarciafotografia)

Esta tercera función en la cancha de River completa una secuencia de actuaciones multitudinarias iniciada durante 2025 con cinco noches en el Estadio Vélez Sarsfield, las cuales reunieron a más de 200.000 espectadores. Sumadas a las dos fechas previas con entradas agotadas en el Monumental donde convocó a más de 160.000 personas, la intérprete alcanzó un récord histórico al convertirse en la primera artista femenina del país en agotar tres estadios de River Plate en el lapso de un año, contabilizando un total de ocho presentaciones en recintos de gran escala dentro del territorio nacional. En términos globales, el itinerario abarcó más de 18 ciudades repartidas entre Argentina, Uruguay y España, sumando una audiencia acumulada de más de medio millón de asistentes.

El concierto de cierre contó además con la participación de diversos invitados en escena: Dillom se incorporó para la interpretación del tema 33, mientras que el dúo Miranda! sumó su voz en el recorrido de Mejor Que Vos. En otro de los momentos centrales del repertorio, Marilina Bertoldi subió al escenario para compartir una relectura del clásico Like a Virgin, completando las intervenciones especiales de la jornada junto a la presencia de la cantante Tini Stoessel para la ejecución conjunta de la pieza 1Amor.