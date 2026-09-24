Lali en River: así funcionará el cronograma especial en el subte porteño

La Línea D del subte porteño tendrá un cronograma especial este sábado 26 de septiembre por el recital de Lali Espósito en el estadio Monumental de River Plate. El servicio se extenderá hasta la 1:30 de la madrugada del domingo para facilitar el regreso de los fanáticos que asistan al espectáculo.

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"ESTE SÁBADO, EL SUBTE ATIENDE AL DEMONIO", informó el Gobierno de la Ciudad y Emova Movilidad S.A. a través de redes sociales.

¿Cómo funcionará la Línea D durante el recital de Lali en River?

La Línea D funcionará hasta la 1:30 del domingo 27 de septiembre y tendrá un recorrido especial una vez finalizado su horario habitual. El ingreso estará permitido únicamente en la estación Congreso de Tucumán, mientras que los trenes avanzarán hacia el centro porteño.

Durante este período, los pasajeros podrán descender en Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio. El resto de las paradas de la línea no estará habilitado para el descenso dentro de este esquema nocturno.

La extensión fue dispuesta con motivo del tercer recital de Lali en el estadio de River y apunta a ofrecer una alternativa de transporte para la salida del público. El servicio especial se mantendrá hasta la madrugada, cuando finalizará el operativo previsto para la jornada.

Además, la Línea B tendrá su extensión habitual de los viernes y sábados. El último tren desde Juan Manuel de Rosas saldrá a la 1, mientras que desde Leandro N. Alem partirá a la 1:30. Durante ese período permanecerán abiertas Juan Manuel de Rosas, Federico Lacroze, Dorrego, Malabia, Pueyrredón, Uruguay, Carlos Pellegrini y Leandro N. Alem.

Lali en River: cortes de calles y desvíos al tránsito

Cronograma y perímetros de cortes por el recital de Lali en River:

Desde las 11:00 hasta las 02:00: Corte total del perímetro entre Av. del Libertador, Av. Udaondo, Av. Figueroa Alcorta y Monroe.

Desde las 13:00 hasta las 02:00: Corte total en Av. Figueroa Alcorta entre Udaondo y Monroe.